Român suspect de fraudă, reținut în SUA

Un cetăţean român a fost arestat la New York, fiind acuzat de fraude bancare şi pentru că a montat dispozitive ilegale la bancomate, daunele fiind de circa 1,5 milioane de dolari, echivalentul a 1,25 milioane euro. „Românul Laurenţiu Iulian B. a fost plasat în stare de arest, sub acuzaţia de participare la o reţea de fraudare care instala dispozitive ilegale de monitorizare la bancomane HSBC din Manhattan, Long Island şi Westchester”, a anunţat Preet Bharara, procurorul SUA pentru districtul de sud din New York. Decizia de plasare în arest preventiv a românului a fost luată de judecătorul Henry B. Pitman.