Românca acuzată că şi-a răpit copilul din Canada nu va fi extradată

Ana Maria Nedelcu, femeia din Capitală acuzată de autorităţile canadiene că în anul 2014 şi-a răpit copilul şi l-a adus în România fără acordul tatălui, nu poate fi extrădată pentru a fi judecată în Canada, a decis, marţi, Instanţa Supremă. Magistraţii au admis astfel contestaţia femeii, cât şi pe cea a procurorilor, la decizia iniţială a Curţii de Apel Bucureşti de extrădare. Hotărârea Instanţei Supreme este definitivă şi nu poate fi atacată. În sala de judecată, marţi, avocaţii femeii au susţinut că decizia iniţială de extrădare este una "nelegală, pătimaşă". La rândul său, procurorul de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, prezent în sală, a cerut respinderea solicitării de extrădare motivând că "legiuitorul român a prevăzut dubla incriminare şi că potrivit codului penal român asta înseamnă nerespectarea regimului minorului şi e pedepsită cu pedeapsă de la 1 la 3 luni". Procurorul a precizat că "în România se prevede ca extrădarea se face numai la o infracţiune pedepsită cu mai mult de 1 an şi că nu se justifică cererea autorităţilor canadiene".

Pe 24 mai Curtea de Apel Bucureşti a decis că Ana Maria Nedelcu poate fi extradată, însă decizia nu a fost definitivă. Tot Curtea de Apel Bucureşti a decis în acest caz şi arestarea femeii, pe 13 aprilie, deşi Parchetul nu solicitase acest lucru. Femeia a fost eliberată din arest preventiv pe 21 aprilie, în urma contestaţiei. Ana Maria Nedelcu este căutată de autorităţile din Canada pentru răpire internaţională de minori şi încălcare a ordinului de custodie.

Femeia a locuit în Canada până în 2014 când a decis să plece alături de unul dintre copii săi minori, deşi pentru acesta avea ordin comun de custodie alături de tatăl lui. “ În anul 2014 aceasta a plecat în România împreună cu copilul său minor, încălcând ordinul de custodie emis de către o instanţă canadiană, ordin prin care drepturile părinteşti privind pe minor erau exercitate de către ambii părinţi”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. După plecare, tatăl copilului a făcut plângere penală iar acum femeia este urmărită penal pentru răpire şi încălcarea unui ordin comun de custodie, fapte pentru care, în Canada, riscă până la 10 ani de închisoare. Contactată de agenţia Mediafax, Ana Maria Nedelcu a declarat că a decis să-l aducă pe copil în România, deşi nu avea acordul tatălui, pe motiv că erau supuşi unor agresiuni. “Eu am plecat pe fugă, să-mi păzesc copilul de abuzuri. Acolo, din partea autorităţilor nu am avut niciun fel de ajutor. Din 2014 şi până acum, el nu a încercat deloc să-şi vadă copilul, să vină aici”, a povestit Ana Maria Nedelcu pentru Mediafax. Copilul, în vârstă acum de 6 ani, are dublă cetăţenie, candiană şi română, potrivit avocatului femeii.