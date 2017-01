Româncă, cu televizorul… sub fuste

O româncă de 31 de ani ocupă prima pagină a ziarelor din Norvegia, cu o ispravă catalogată drept cel mai ciudat furt din Scandinavia, din ultimii zece ani. Femeia a fost arestată de poliţia din Oslo, după ce a furat un televizor cu diagonala de 42 de inch (106,68 centimetri), pe care l-a ascuns… sub fustă! Poliţia a arestat-o pe femeie, însoţită de prietenul ei, după ce aceasta a ieşit împleticindu-se dintr-un magazin din capitala norvegiană, ascunzând sub fustă televizorul de peste 3.800 de euro. Femeia a putut să care televizorul prins între pulpe, până la o staţie de autobuz din apropiere. Un angajat al magazinului a alertat forţele de ordine. Poliţiştii norvegieni s-au amuzat copios la reconstituirea faptei. ”Iniţial ne-am întrebat dacă este posibil, dar apoi am încercat la secţie cu femei ofiţeri. Este greu, dar nu imposibil”, a declarat un reprezentant al forţelor de ordine norvegiene, Tor Grottom. Românca le-a spus ofiţerilor că are ”muşchi ai coapselor foarte puternici”. Poliţiştii norvegieni au poreclit-o ”coapse de oţel”, nume pe care l-au ataşat dosarului. Tânăra se află în continuare în custodia poliţiei, fiind interogată cu privire la alte furturi comise în Norvegia.