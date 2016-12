Românca Ileana Sonnabend, omagiată la MoMA

Cel mai important muzeu de artă modernă din lume, Museum of Modern Art (MoMA) din New York, o omagiază printr-o expoziţie specială pe românca Ileana Sonnabend (1914-2007), considerată unul dintre cei mai influenţi promotori şi colecţionari de artă din secolul al XX-lea. Expoziţia „Ileana Sonnabend: Ambassador for the New”, deschisă la sfârşitul anului trecut, poate fi vizitată la celebrul muzeu din New York până pe 21 aprilie. Ea este ilustrată pe site-ul MoMA cu un tablou realizat de artistul american Andy Warhol, unul dintre artiştii descoperiţi şi făcuţi celebri de românca a cărei capacitate de a selecta opere de artă ale unor artişti necunoscuţi şi de a le promova în galeriile sale din Paris şi New York este legendară.

Expoziţia include lucrări ale unui număr de aproximativ 40 de artişti, precum Jasper Johns, Andy Warhol, Robert Morris, Mario Merz, Vito Acconci, Mel Bochner, John Baldessari şi Jeff Koons. Punctul central al expoziţiei o constituie lucrarea lui Robert Rauschenberg, „Canyon”, cu o valoare estimată la 65 milioane de dolari, pe care familia Sonnabend a donat-o MoMA în anul 2012. Ileana Sonnabend a influenţat industria artei în Europa şi America de Nord, fiind considerată una dintre persoanele care au contribuit în mod decisiv la globalizarea artei la nivel internaţional.

O ACUARELĂ DE MATISSE, ÎN LOC DE INEL DE LOGODNĂ Ileana Sonnabend s-a născut pe 28 octombrie 1914, la Bucureşti, într-o familie de evrei bogaţi. Tatăl său, Mihail Schapira, a fost consilier pe probleme financiare al regelui Carol al II-lea. La 18 ani, Ileana Schapira s-a căsătorit cu viitorul comerciant de artă Leo Castelli, iar în loc de inel de logodnă, tânăra i-a cerut viitorului său soţ o acuarelă de Henri Matisse.

Cu ajutorul lui Mihail Schapira, tânărul cuplu s-a mutat la Paris, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cei doi, împreună cu fiica lor, Nina, au locuit la New York. După divorţul de Castelli, în 1959, Ileana s-a căsătorit cu intelectualul Michael Sonnabend, alături de care s-a mutat iniţial la Roma şi apoi la Paris, unde şi-a deschis o galerie de artă. Aici a adus în premieră, în Europa, lucrări realizate de artişti precum Roy Lichtenstein, Andy Warhol şi Rauschenberg. În anii 1960, Ileana şi Michael Sonnabend l-au angajat ca director de galerie pe tânărul portughez Antonio Homem, pe care în anii ’80 l-au adoptat.

Colecţia personală a Ilenei Sonnabend a fost evaluată, la moartea sa, la peste un miliard de dolari, moştenitorii colecţiei, Nina Sundell şi Antonio Homem, fiind nevoiţi să plătească taxe corespunzătoare pentru acestea, de peste 500 de milioane de dolari. De aceea, mai multe lucrări au fost vândute în 2008, în două licitaţii, pentru aproximativ 600 de milioane de dolari, în „cea mai mare vânzare privată de artă din istorie”, conform „The New York Times“.