Românca Karin Elena Holst, declarată decedată

Tânăra de origine română, Karin Elena Holst a fost declarată decedată, potrivit poliţiei norvegiene. Lista actualizată cu numele victimelor a fost publicată pe site-ul oficial al poliţiei norvegiene, www.polito.no. Pe listă figurează numele adolescentei Karin Elena Holst, născută pe 18.08.1995. Aceasta a fost ucisă în atacul armat de pe insula Utoya. Karin şi-a sunat mama chiar în timpul masacrului şi probabil că fata a fost executată la scurt timp după convorbirea cu ea. “Karin nu vroia să închidă telefonul, vorbea cu mine tot timpul. Şi i-am spus, hai, Karin, închidem telefonul. Acum trebuie să începi să te ascunzi mai bine, să fugi şi Karin a zis, bine mamă, aşa o să fac şi a închis telefonul. Când au zis de la televizor că putem să îi sunăm pe cei care sunt acolo, am sunat şi i-am trimis sute de mesaje, telefoane. Şi telefonul este închis. Şi am fost mirată. La ultima conversaţie am avut înţelegere să nu închidă telefonul. Am sunat toată noaptea”, a povestit mama lui Karin în presa norvegiană. Fata a fost dată dispărută după atacurile de vinerea trecută din Oslo. Autorităţile au prelevat probe ADN de la membrii familiei pentru a o identifica.

Primele funeralii. Primele funeralii ale victimelor dublului atac de săptămâna trecută, de la Oslo, au avut loc vineri, la exact o săptămână de la carnagiu. Bano Rashid, o tânără de 18 ani originară din Kurdistan a fost înmormântată în apropiere de Oslo, la ora locală 13. La funeralii a participat şi ministrul norvegian de Externe, Jonas Gahr Stoere. O oră mai târziu a fost înmormântat Ismail Haji Ahmed, de 19 ani, la Hamar, în nord-vestul ţării. Între timp, Anders Behring Breivik a fost adus, vineri dimineaţa, cu o maşină bilindată, de la închisoarea Ila la sediul poliţiei din Oslo, unde a fost audiat din nou. Suspectul în vârstă de 32 de ani a mai fost supus unui interogatoriu relativ lung, sâmbătă, a doua zi după comiterea atentatelor. Breivik se află în prezent în detenţie preventivă pentru opt săptămâni, dintre care patru şi le petrece la izolare. Tribunalul a numit doi experţi care să-i evalueze sănătatea mintală, o investigaţie ce ar putea dura până la trei luni. În prezent, Breivik este reţinut pentru acuzaţii de terorism dar încadarea juridică a faptelor sale ar putea fi schimbată la crime împotriva umanităţii, pentru care poate fi pronunţată pedeapsa maximă prevăzută de legislaţia norvegiană - 30 de ani.

• Breivik plănuise să atace şi alte ţinte în ziua de 22 iulie • Breivik plănuise să lovească mai multe ţinte în aceeaşi zi dar a fost împiedicat de circumstanţe, relatează cotidianul ”Aftenposten”. Avocatul lui Breivik, Geir Lippestad, a declarat că acesta avea mai multe planuri pentru acea zi de vineri. Poliţia a refuzat să comenteze această informaţie, afirmând doar că, în cadrul interogatoriului, Breivik a spus că intenţiona să mai bombardeze alte două clădiri din Oslo.