„Românca lui Enrique Iglesias” a fost la un pas de… viol

Modelul Liliana Pintilei, cunoscută pe plan internaţional şi ca „românca lui Enrique Iglesias”, se bucură de mare succes în Italia, acolo unde s-a stabilit de 15 ani. Cariera sa este în plină ascensiune, fiind „curtată” de italieni să apară în diverse spoturi publicitare şi să joace în filme sau piese de teatru. Mai mult, frumoasa româncă este pe cale să semneze un contract pentru un nou film în care urmează să joace, în Peninsulă.

Deşi se află într-o etapă ascendentă a carierei sale, Liliana Pintilei nu a avut o viaţă tocmai uşoară în copilărie şi adolescenţă. Aceasta mărturiseşte că nu poate da uitării trecutul său, care o mai răscoleşte din când în când. La vârsta de 16 ani, Liliana Pintilei a fost la un pas de... viol. Ea a fost atacată de un fost deţinut, care o urmărea de ceva vreme, însă a avut norocul să scape ca prin urechile acului de o întâmplare nefericită, care, oricum, a marcat-o pe viaţă. „Eram mai mică, aveam vreo 13-14 ani şi un corp bine dezvoltat. Toţi băieţii erau cu ochii pe mine, aveam prieten şi toţi mă invidiau! Un fost deţinut din cartier a pus atunci ochii pe mine şi mă tot ameninţa că într-o zi o să mă prindă şi o să mă violeze”, spune Pintilei. „M-am speriat foarte tare atunci, dar de teamă, nu mi-am anunţat părinţii şi nu am vorbit nici cu prietenul meu despre acest lucru. Timpul a trecut şi am făcut 16 ani. Într-o zi, când mă întorceam acasă de la cumpărături, aceeaşi persoană m-a urmărit, dar eu nu mi-am dat seama. Am intrat în scara blocului şi m-a luat prin surprindere. Mi-a pus mâna la gură şi îmi ţinea braţele la spate. Când am ajuns la lift, după ce m-am zbătut cât am putut, am reuşit să ţip şi să-l muşc de mână. Norocul meu a fost că au ieşit câţiva vecini pe hol şi, dacă a auzit voci, s-a speriat şi a fugit. Nu a reuşit să mă violeze, dar am tras o sperietură groaznică şi am rămas traumatizată, pentru că, înainte să fugă, mi-a zis că data viitoare nu voi mai scăpa!”, îşi aminteşte Liliana.

Chiar dacă acum se află în centrul atenţiei internaţionale (şi datorită presupusei relaţii cu Enrique Iglesias), modelul în vârstă de 35 de ani a avut o viaţă foarte dificilă. Liliana Pintilei a reuşit, însă, să depăşească traumele copilăriei - abuz fizic şi emoţional în familie, lipsuri materiale, divorţul părinţilor -, iar în prezent se concentrează exclusiv pe carieră, cucerind publicul italian cu apariţiile ei incendiare pe catwalk.