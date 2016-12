Româncă premiată

O tânără româncă din Emiratele Arabe Unite, care a văzut cum este irosită hrana în cei patru ani în care a lucrat într-o ţară din Asia Centrală, a devenit primul câştigător al unei competiţii regionale care vizează aplicarea unor concepte care ar putea transforma lumea într-un loc mai bun. Denisa Făiniş a declarat că iniţial a avut îndoieli dacă să participe la concursul de trei săptămâni, din luna aprilie, deschis femeilor din Golf şi din Mediterana de Est. Miercuri, românca de 26 de ani a plecat acasă cu premiul de circa 11.000 de euro, bani cu care va începe punerea în aplicare a ideii sale privind redistribuirea hranei neutilizate.

Ideea tinerei a ieşit câştigătoare din 350 de idei intrate în concurs, după ce a obţinut voturile a 999 de internauţi în cadrul concursului Philadelphia Creativity for a Cause (Change begins with your idea). Folosindu-se de experienţa acumulată în timp ce a lucrat pentru o companie IT la o bază din Afganistan şi de un concept împrumutat de la organizaţia Food Recovery Network din SUA, Denisa Făiniş s-a gândit la redistribuirea de alimente neutilizate pentru lucrătorii din Emiratele Arabe Unite şi în special din Dubai.