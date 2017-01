Românce vedete după ce au imitat-o pe Shakira

O adolescentă din România, Sânziana Nicolae, a fost singura persoană din afara staff-ului Shakirei care a fost admisă în cabina personală a artistei, înainte ca vedeta să susţină recentul concert din capitală. Tânăra, în vârstă de doar 17 ani, s-a remarcat în urmă cu trei ani, când pe internet i-a fost confundată vocea cu cea a celebrei soliste. Eleva a postat pe reţeaua youtube cântecul „Save Me from the Fire\", compus de Crina Mardare, însă, la sfârşitul anului, o persoană din Brazilia a preluat clipul şi a creat o confuzie după ce a adăugat piesei alte explicaţii: „noul single al Shakirei”. Înregistrarea a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări şi a stârnit o mare controversă: este sau nu piesa cântată de Shakira? Polemica a ajuns chiar şi la urechile staff-ului vedetei sud-americane, care a hotărât ca, odată cu venirea cântăreţei la Bucureşti, să organizeze o întâlnire între Sânziana şi Shakira. Adolescenta s-a emoţionat atât de tare la vederea celebrei soliste, încât a izbucnit în plâns.

Nu este, însă, prima dată când o româncă ajunge să fie comparată cu Shakira. Cel mai celebru caz este imnul crizei autohtone, intitulat „KK-Maka”, realizat de Serviciul Român de Comedie. Parodia muzicală, unde frumoasa actriţă Ramona Hanganu o imită pe solista sud-americană a strâns peste 100.000 de vizualizări pe internet, în Bulgaria, unde i s-au tradus chiar şi versurile. Piesa are succes şi în alte ţări unde prezenţa românilor este mare, precum Italia sau Spania. „E o surpriză pentru mine, pentru noi toţi, că am reuşit să trecem graniţa la vecini cu o parodie. Probabil că şi ei au probleme cu criza şi s-au regăsit în mesajul piesei.(…) Au apreciat-o foarte mult pe Ramona Hanganu, cea care interpretează piesa şi pe care au numit-o Shakira României”, a declarat pe un post central TV, Toni Grecu.

„KK-Maka” s-a plasat, anul trecut, pe locul 19 la secţiunea Comedy de pe internet şi pe locurile 22 şi 28 la cele mai vizionate clipuri la secţiunea Comedy, în Italia şi Spania, iar în topul favoritelor la toate categoriile a atins locul 98 la general şi locul 22 la Comedie. Distribuţia pe ţări a celor care au accesat topurile corespunde graficului forţei de muncă a românilor din străinătate: Italia, Spania, SUA, Canada, Germania, Marea Britanie, după cum a observat Dragoş Muşat, de la Serviciul Român de Comedie, regizorul clipului. Videoclipul este o parodie după clipul piesei „Waka Waka”, interpretată de Shakira, care a fost Imnul Campionatului Mondial de Fotbal „Africa de Sud 2010”. Numeroase voci susţin, însă, că vocea şi look-ul Ramonei Hanganu sunt cu mult mai frumoase decât ale Shakirei.