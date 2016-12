Româncele, prea... „accesibile” pentru Pitbull

Artistul de peste Ocean Pitbull a lansat un nou videoclip, pentru piesa „International Love”, în care descrie experienţele pe care le-a trăit în fiecare ţară pe care a vizitat-o. Conform versurilor sale, Pitbull pare să se fi simţit destul de bine la noi în ţară cândva, lăsând astfel de înţeles că s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea domnişoarelor.

„I\'ve been to countries and cities I can\'t pronounce/ And the places on the globe I didn\'t know existed/ In Romania she pulled me to the side/ And told me Pit, you can have me and my sister” - Am fost în ţări şi oraşe ale căror nume nici nu le pot pronunţa / Şi în locuri de pe Glob despre care nici nu ştiam că există/ În România m-a tras la o parte/ Şi mi-a zis: Pit, poţi să mă ai şi pe mine, şi pe sora mea”, cântă Pitbull în noua sa melodie.

Pitbull, pe numele său real Armando Christian Perez, este cunoscut pentru colaborări cu artişti precum: Cypress Hill, Marc Antony, Jennifer Lopez, Don Omar sau Enrique Iglesias. Noua sa piesă a stârnit reacţii din cele mai diverse în presa autohtonă şi în rândul opiniei publice.