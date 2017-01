Români bătuţi în apropiere de Roma

Trei români au fost bătuţi joi după-amiază la Sacrofano, în apropiere de Roma, de un grup de opt persoane, relatează Rai News 24. Agresorii, cu feţele parţial acoperite, i-au înconjurat pe cei trei români, care adunau fier vechi, le-au strigat ”Nenorociţilor, întoarceţi-vă acasă!”, după care i-au bătut cu bîte de lemn. O femeie a observat incidentul şi a alertat carabinierii. Pînă la sosirea poliţiei, românii au reuşit să fugă la bordul unei furgonete parcate pe o stradă din apropiere. Ajunşi în centrul localităţii, ei au cerut ajutor carabinierilor. Mulţimea, care a crezut că cei trei au fost opriţi pentru un control, le-a adresat injurii. Victimele au suferit răni uşoare, dar au refuzat îngrijiri medicale. Românii agresaţi au între 19 şi 21 de ani, potrivit ”Il Messaggero”, care vorbeşte despre şapte, nu opt agresori.

Doi tineri au aruncat cu sticle incendiare în patru barăci locuite de români, aflate sub un pod din localitatea italiană Latina, a declarat un martor care a alertat poliţia. Cocteilurile Molotov au ars cîteva cartoane dar nu au afectat casele, iar intervenţia pompierilor nu a fost necesară. Locuitorii barăcilor dormeau în momentul atacului şi nu şi-au dat seama de ce se întîmplă pînă la venirea poliţiei. Martorul, care i-a văzut pe cei doi atacatori aruncînd sticlele de pe pod, nu a putut să îi descrie, dar a precizat că păreau tineri. Anchetatorii, care au interogat atît românii, cît şi alţi locuitori şi zonă şi au făcut mai multe percheziţii, cred că atacul a fost un act de intimidare. Deocamdată, poliţia nu are niciun suspect, dar are indicii că ar putea fi vorba de un avertisment al tinerilor italieni din vreuna dintre bandele care acţionează în zonă. Cu toate acestea, autorităţile nu exclud nici posibilitatea unei reglări de conturi între conaţionali.

Locuitorii din zonă critică acest incident, dar nu sînt de acord nici cu prezenţa romilor: ”Indiferent de cine a făcut acest gest grav, aceşti oameni încep să ne deranjeze, nu se mai poate trăi aici. Eu am început să strîng semnături, am reuşit să strîng aproximativ 500. Le-am dus la prefectură, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns. Nu sînt rasist, dar multe dintre aceste persoane beau şi fac scandal în toiul nopţii, aşa că nu se mai poate”, spune proprietarul unei case situate la cîţiva metri de pod. Pe lîngă faptul că prezenţa acestor barăci îi face pe locuitorii din zonă să nu se simtă în siguranţă, există şi o problemă de igienă. ”Acum este frig şi plouă, dar vara nu putem nici măcar să ieşim pe balcon. Cînd este cald vine un miros groaznic. Nu mai pot să stau aici”, adăugă bărbatul.

Descinderi ale carabinierilor în tabere de romi din Roma

Autorităţile italiene au efectuat, joi, o serie de controale în tabere de romi din Roma, arestînd cel puţin 26 de persoane, relatează site-ul Libero-news. În tabăra ilegală din zona Idroscalo (Roma) au fost arestaţi cel puţin 14 cetăţeni români, cu vîrste între 23 şi 47 de ani, suspectaţi de furtul energiei electrice. În tabăra Tor San Lorenzo di Ardea, au fost verificaţi aproximativ 100 de marocani şi români, fiind arestate zece persoane a căror naţionalitate nu a fost dezvăluită. Într-o baracă abandonată din tabăra Casilino 900, agenţii italieni au descoperit suma de 65.000 de euro, furată la 12 februarie în suburbia Ardea, în acest caz fiind arestat un cetăţean italian. Un rom de 26 de ani, tot din tabăra Casilino 900, a fost arestat pentru furtul unei maşini. De asemenea, un rom de origine sîrbă a fost arestat în apropierea Gării Centocelle, bărbatul avînd de ispăşit o pedeapsă privativă de libertate. Într-un alt caz, doi români au fost arestaţi miercuri seara, de poliţia feroviară din Roma, după furtul unui telefon mobil pentru înapoierea căruia ceruseră 200 de euro.

Manifestaţii împotriva imigranţilor, sîmbătă, în 100 de oraşe din Italia

Organizaţia italiană de extremă-dreapta Forza Nuova va organiza, sîmbătă, manifestaţii împotriva imigraţiei în 100 de oraşe italiene, după un val de violuri înregistrat în Italia, pentru care sînt suspectaţi imigranţi, inclusiv români. Manifestaţiile vizează “combaterea nenorocirii care îi afectează pe italieni, rănindu-le demnitatea şi onoarea: violenţele împotriva femeilor comise de străini şi romi”, se arată într-un comunicat al organizaţiei, care consideră că imigraţia este un fenomen negativ. “Ne mobilizăm pentru a cere ca propunerile noastre să fie luate în considerare de Guvern: Tratatul Schengen trebuie suspendat pe perioadă nedeterminată în ceea ce priveşte România, ţinînd cont că numai în 2008 am fost invadaţi de peste 257.000 de români. Cerem, printre altele, expulzarea imediată a tuturor imigranţilor ilegali şi a celor care au comis infracţiuni în Italia sau în ţările de origine”, subliniază coordonatorul naţional al mişcării de extremă-dreaptă, Paolo Caratossidis.

Pe de altă parte, formaţiunea de stînga Rifondazione Comunista (PRC) va organiza sîmbătă, la Milano, o manifestaţie împotriva normelor autoritare şi rasiste adoptate de Guvernul italian, printre care demolarea taberelor de romi sau decizia de a le permite medicilor să denunţe eventuali pacienţi imigranţi ilegali. “Apelul medicilor milanezi către colegii lor, să îşi îndeplinească misiunea sanitară, refuzînd că se transforme în turnători de imigranţi ilegali, aşa cum ar vrea Guvernul, este un apel la nesupunere civilă cu o înaltă valoare morală şi politică. Trebuie să îl ascultăm şi să îl apărăm”, a declarat secretarul general al PRC Lombardia, Alfio Nicotra. “Aprobînd pachetul de siguranţă, care include această normă şi altele îngrijorătoare, ca instituţionalizarea patrulelor, Guvernul a deschis larg uşile sălbăticiei instituţionalizate, creînd condiţiile pentru formarea unui stat poliţienesc. Asalturile şi demolările militare ale taberelor de romi, urmărirea a diverse persoane promovată de primari şi viceprimari şerifi, astfel instituţiile locale se îndreaptă către autoritarism, instigă la război împotriva săracilor, răspîndesc otrava rasismului şi xenofobiei”, subliniază PRC în comunicatul prin care anunţă organizarea mişcării de protest.

Autorităţile din Roma au emis, în ultimul an, 698 de ordine de expulzare a unor cetăţeni români, informează un comunicat al carabinierilor citat de agenţia Adnkronos. De la intrarea în vigoare a decretului privind siguranţa publică, în februarie 2008, au fost emise ordine de expulzare a 754 de cetăţeni europeni care constituiau ameninţări concrete. Dintre cele 754 de ordine de expulzare, 698 vizau cetăţeni români, 138 de persoane fiind retrimise în România, precizează carabinierii. Restul ordinelor de expulzare au vizat cetăţeni polonezi (29) şi cetăţeni bulgari (4).