Români condamnaţi pentru furtul unui diamant de 18.000 de lire sterline

Doi români au fost condamnaţi pentru furtul unui diamant de 18.000 de lire sterline de la un magazin din Bradford on Avon, în Marea Britanie. O româncă suspectată de furtul unui diamant de 18.000 de lire sterline, care nu s-a prezentat în faţa justiţiei timp de peste un an, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, sub control judiciar. Minerva Kvec, de 42 de ani, nu s-a prezentat în faţa instanţei când a fost citată în legătură cu furtul unui diamant de 18.000 de lire sterline, de la un magazin din Bradford on Avon. Femeia nu s-a prezentat nici când a fost absolvită de acuzaţiile în această cauză. La acea vreme, Minerva Kvec urma să fie condamnată pentru furt de alimente, în valoare de peste 135 de lire sterline şi, neprezentându-se nici pentru aceste audieri, judecătorul a emis un mandat de arestare pe numele ei. Femeia a fost arestată de poliţişti după ce a fost găsită în maşina ei, în decembrie 2007, la scurt timp după furtul diamantului.

Românca, mamă a şase copii, a recunoscut furtul de alimente, iar ofiţerii au găsit asupra ei 500 de lire sterline. Avocatul apărării a spus instanţei că femeia nu avea antecedente, astfel că dosarul a fost judecat numai pentru furtul diamantului. Totodată, Miranda Kvec a spus că nu s-a prezentat când a fost citată de instanţă pentru că fiica ei avea o tumoră la stomac şi a fost nevoită să se întoarcă în România, pentru a beneficia de tratament gratuit. La întoarcerea în Marea Britanie, luna trecută, aceasta şi-a contactat avocatul şi s-a predat autorităţilor britanice, pentru a-şi primi sentinţa. Potrivit avocatului apărării, clienta sa nu a vrut să se sustragă autorităţilor, ci a fost îngrijorată pentru copilul său. Judecătorul a condamnat-o pe româncă la un an de închisoare cu suspendare, sub supraveghere judiciară şi i-a cerut să plătească 261 de lire sterline, reprezentând daune şi costuri de tribunal. Minerva Kvec l-a însoţit pe cel care a furat piatra preţioasă, Sandu Niculescu, de 35 de ani, la magazinul din Bradford on Avon. Tânărul a fost condamnat la un an de închisoare în Marea Britanie.