Români fără adăpost au ocupat o vilă lîngă locuinţa lui Lakshmi Mittal din Londra

Trei bărbaţi din România şi Franţa au ocupat o proprietate estimată la trei milioane de lire sterline pe una dintre cele mai scumpe străzi din Marea Britanie şi au ca vecini membri ai unor familii regale şi miliardari. Casa părăsită se află pe Bishops Avenue în Hampstead, nordul Londrei, iar cei trei locuiesc acolo de două luni. În apropiere se află vila de 40 de milioane de lire sterline a lui Lakshmi Mittal, numită Palatul de Vară, iar pe aceeaşi stradă locuiesc membri ai familiilor regale ale Arabiei Saudite sau regatului Brunei. Bărbaţii afirmă că au reparat acoperişul, au tras cablu electric şi apă în vila cu trei etaje şi opt dormitoare. Camerele sînt complet goale, în afară de trei paturi şi un laptop aşezat pe podea. Aceştia susţin că lucrează în construcţii şi grădinărit şi că au reparat casa în timpul liber. Cătălin, de 34 de ani, spune: “Sîntem oameni normali, mergem la lucru. Unul dintre colegii mei repară viori. Ne înţelegem bine cu vecinii. De cînd am venit am curăţat în continuu”. Cătălin povesteşte că uneori dau petreceri şi fac grătare duminicile.

Cu toate că locuinţa este într-o stare foarte proastă, valorează în continuare milioane de lire sterline, graţie amplasării. Casa a fost găsită de Călin Ciufudean, de 32 de ani, care are o societate, Prep Ltd., ce oferă servicii de îngrijire a proprietăţilor pe durata în care proprietarii nu sînt acasă. Tînărul declară că proprietarii vilei ştiu că bărbaţii locuiesc în casa respectivă. “Să ţii o proprietate ca aceasta goală ar fi păcat”, spune el. Trevor Abrahmsohn, care are o firmă de imobiliare, a declarat că Long Drive a fost cumpărată de un cuplu de nigerieni, în urmă cu opt ani. Şi alte case de pe Bishops Avenue au fost ocupate de persoane fără adăpost, dar subliniază că este un lucru obişnuit pentru perioadele de recesiune. “Se întîmplă astfel de lucruri în orice recesiune, dar acum lucrurile sînt mai organizate şi mai civilizate. În anii \'70 era anarhie, dar acum nu”, explică acesta.