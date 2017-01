România - Letonia, ultimul meci din preliminariile C.E. de handbal masculin

Luna de oboseală şi succes a handbaliştilor “tricolori” se termină duminică, în Sala Sporturilor... la capătul ultimului meci din grupa a treia de calificare, cel cu Letonia, finala seriei, în care jucătorii naţionalei antrenate de Lucian Râşniţă şi Nicolae Munteanu vor să sărbătorească, alături de suporterii minunaţi care i-au susţinut în această perioadă competiţională dificilă, calificarea de pe primul loc la barajul Campionatului European din Norvegia. Primul pas către îndeplinirea obiectivului, acela de a termina calificările fără înfrîngere, a fost făcut miercuri, la Riga, atunci cînd reprezentativa noastră s-a impus pe terenul adversarei, cu 30-26. “Noi am fost cei care am dus destul de clar frînele jocului, chiar dacă echipa gazdă a reuşit mai tot timpul să egaleze sau să păstreze diferenţa minimă. A existat un singur moment cînd am pierdut puţin din echilibrul partidei şi a trebuit să refacem moral, iar pentru că am fost mai proaspeţi pe final, am reuşit să cîştigăm”, a declarat selecţionerul Lucian Râşniţă, la cîteva minute de la sosirea în Constanţa, după drumul obositor de 18 ore.

Practic, România poate să piardă partida de la Constanţa la trei goluri diferenţă pentru a-şi păstra primul loc, dar acesta este ultimul scenariu luat în calcul de naţionala României. Chiar şi cu intuita dorinţa de revanşă a letonilor, care nu au ce pierde la Constanţa. “După cum au terminat jocul acolo, parcă nu s-ar fi întîmplat nimic, ei ar fi cîştigat, nu noi. Au mentalitate nordică, nu au renunţat la luptă, iar partida de duminică va fi una aprigă. La fel au fost şi meciurile pe care le-am cîştigat anul trecut. Dar ne dorim victoria, să încununăm acest parcurs dificil, dar şi foarte bun, din luna ianuarie”, a punctat antrenorul echipei naţionale.

Festival în Sala Sporturilor

Meciul de duminică a fost prefaţat ieri cu o conferinţă de presă, în care directorul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, Elena Frîncu, a anunţat o parte din surprizele care îi aşteaptă pe suporterii echipei naţionale la partida contra Letoniei, arbitrată de croaţii Damir Sarajlic şi Gordan Vukusic. “Ne propunem să transformăm această ultimă partidă a preliminariilor într-un festival”, a spus Frîncu. Spectatorii beneficiază de intrare liberă, începînd cu ora 9.00, în limita locurilor disponibile, ei primind o mie de baloane în culorile drapelului naţional. Organizatorii, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport, HCM Constanţa şi Fundaţia “Sportin”, acordă cinci televizoare la tombola din pauza meciului. “Eu am insistat ca baza de cantonament să fie la Constanţa, bazîndu-mă pe puterea de organizare şi disponibilitatea oamenilor de a sprijini echipa naţională. Mulţumesc, în numele meu şi al jucătorilor, celor care au fost alături de noi, primarului Radu Mazăre, preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu, directorului DSJ Elena Frîncu şi tuturor suporterilor care au creat o stare spirituală extraordinară pentru handbaliştii noştri. Cred că o parte dintre ei chiar au fost speriaţi de felul cum un sportiv este protejat din punct de vedere al cultului pentru profesionalism care se întîlneşte în Constanţa”, a adăugat Râşniţă. Cele două imnuri vor fi interpretate de Fanfara Academiei Militare. Meciul va fi comentat în sală de reputatul Cristian Ţopescu, omul care şi-a alăturat vocea şi inima ultimului titlu mondial obţinut de generaţia lui Gaţu, Birtalan şi Penu, în 1974. Primii doi vor fi prezenţi la partida de duminică, alături de ei sosind la Constanţa Octavian Belu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, consilierul prezidenţial Mariana Bitang, antrenorul emerit Cornel Oţelea, precum şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Petru Paleu.

Mazilu rămîne incert

Echipa naţională de handbal a României s-a antrenat vineri seară în Sala Sporturilor şi mai are o şedinţă de pregătire şi sîmbătă dimineaţă. În ciuda faptului că a suferit o accidentare la Riga, extrema Laurenţiu Toma s-a antrenat normal, la fel şi portarul Ştefan Laufceag. Nu la fel se poate spune de centrul Viorel Mazilu, incert pentru meciul cu letonii. În ciuda victoriei din Letonia, handbaliştii “tricolorii” sînt concentraţi pentru a preveni orice surpriză din partea balticilor. “Nu s-au dat bătuţi, ei sînt un popor de învingători. Şi anul trecut am avut un meci greu cu ei la Oradea. Vin să-şi joace şansa, să facă tot ce pot pentru calificarea de pe primul loc”, a comentat pivotul Marius Novanc, “răspunzător” de revenirea de la Riga, prin trei goluri consecutive. Letonii au sosit la Constanţa vineri noapte, la ora 2.00, urmînd a efectua antrenamentul oficial sîmbătă după-amiază.

Clasamentul Grupei a III-a

1. ROMÂNIA 5 5 0 0 162-122 10p

2. Letonia 5 4 0 1 156-126 8p

3. Bulgaria 4 0 0 4 95-128 0p

4. Georgia 4 0 0 4 97-134 0p