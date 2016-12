România - Portugalia, în primul meci din Final Four

La sfârşitul săptămânii trecute s-a încheiat faza grupelor în Liga Europeană la volei masculin, iar Spania, România, Portugalia şi Turcia au obţinut calificarea pentru Final Four-ul de la Guadalajara, programat pe 16 şi 17 iulie. Tragerea la sorţi a semifinalelor a stabilit ca România să întâlnească Portugalia, echipă cu care s-a mai întâlnit şi în urmă cu un an, într-un turneu de calificare la Campionatul Mondial. Meciul s-a jucat chiar în Portugalia, la Povoa de Varzim, şi a fost câştigat de tricolori, cu 3:0! Faţă de acel turneu, în lotul României se mai află Gontariu, Began, Borota şi Feher, dintre titulari, Lică şi Laza, atunci rezerve. Nici Portugalia nu şi-a schimbat prea mult lotul, bazându-se în mare pe aceiaşi jucători ca anul trecut, cu două excepţii.

Voleibaliştii români spuneau după întâlnirile cu Spania că nu are importanţă cu cine vor juca în primul meci de la Guadalajara. „Nu m-am gândit la un adversar, pentru că toate echipele sunt de aceeaşi valoare. Ar fi de preferat să nu jucăm în prima zi cu Spania, dar dacă prindem o zi bună îi putem învinge, chiar dacă sunt gazde, şi apoi am juca finala pe teren neutru. Dar să nu visăm aşa departe şi să luăm meciurile unul câte unul...”, declara căpitanul naţionalei României, Radu Began. „Adevărul este că România este cea mai slab cotată dintre cele patru echipe calificate. De aceea contează prea puţin cu cine vom juca în primul meci”, a spus şi selecţionerul Stelian Moculescu. „Aş prefera Turcia ca adversară în semifinală, dar obiectivul nostru rămâne câştigarea competiţiei, aşa că nu are importanţă cu cine jucăm”, a declarat Julian Garcia Torres, căpitanul naţionalei Spaniei, căruia dorinţa i s-a îndeplinit!

Programul semifinalelor - vineri, ora 18.00: România - Portugalia, ora 21.00: Spania - Turcia. Finalele vor avea loc sâmbătă, tot de la orele 18.00 (finala mică) şi 21.00 (finala mare).