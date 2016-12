România - risc ridicat, creştere incertă, creditare cu frână

SUB SPECTRUL RECESIUNII Va fi un an greu pentru economia românească, dat fiind sumbrul context european, cu recesiune în zona euro şi o restrângere a creditului, pe fondul recapitalizării băncilor străine din România, spune managerul Coface pentru România, Bulgaria şi Slovacia, Cristian Ionescu. „Companiile româneşti se vor confrunta cu reducerea cererii la export şi cu deteriorarea accesului la finanţare, la care se adaugă consumul intern privat slab şi nivelul precar al investiţiilor. Singura şansă de a avea un plus în economie, în 2012, este să crească semnificativ investiţiile publice şi gradul de absorbţie a fondurilor europene. Fiind şi un an electoral, este important ca orice cheltuială să fie orientată spre creştere economică, şi să nu alimenteze eventuale dezechilibre”, explică Ionescu, care estimează un avans al PIB-ului de cel mult 1,5%, la finele anului în curs.

ROMÂNIA, ÎNCĂ RISCANTĂ Coface a păstrat calificativul B privind riscul de ţară pentru România, clasă de risc care indică un mediu economic şi politic instabil, capabil să afecteze în continuare un istoric al plăţilor deja sărac. „România rămâne vulnerabilă ca urmare a persistenţei dezechilibrelor externe şi a ajustărilor bugetare insuficiente. În acelaşi timp, condiţiile de finanţare ar trebui să se înăsprească din nou, în 2012, din cauza aversiunii crescute a investitorilor faţă de risc. Sistemul bancar rămâne afectat de un nivel ridicat al împrumuturilor neperformante”, a declarat oficialul Coface. După redresarea modestă din 2011, generată de exporturi, producţie industrială si agricultură, ritmul de creştere economică va încetini în 2012, apreciază Coface.

EXPUŞI LA CRIZĂ O altă problemă este nivelul ridicat al creditelor neperformante, de 12%, care afectează serios sistemul bancar. În plus, instituţiile financiare din zona euro, şubrezite de criza datoriilor suverane, deţin 72% din activele bancare româneşti. Ele ar putea fi constrânse să-şi reducă semnificativ expunerea de pe pieţele din Europa Centrală, fapt care ar afecta piaţa bancară locală. Pentru Europa, Coface prognozează o recesiune de -0,1%, intensificarea crizei urmând să aibă efecte aspre pentru economiile comunitare aflate în curs de dezvoltare, cum ar fi România. Şi Banca Mondială şi-a revizuit în scădere estimările privind creşterea economică a ţării noastre, de la 3,7% la 1,5%, din cauza crizei euro şi datoriilor pe termen scurt.