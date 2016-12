România - Serbia, derby-ul rundei

Cu un moral bun, după o prestaţie ceva mai reuşită în faţa Bulgariei, echipa naţională de volei feminin a României înfruntă, astăzi şi mâine, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor din Constanţa, reprezentativa Serbiei. Elevele lui Darko Zakoc speră ca partide din cadrul rundei a cincea a Ligii Europene, ultimele pentru tricolore, să aducă şi primul succes important din Grupa A. Adversara va fi însă una de calibru. „Avem moralul mai ridicat, pentru că în cel de-al doilea meci cu Bulgaria am reuşit o evoluţie bună. Lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul, iar scorul a arătat, din nou, acest lucru. Sperăm să facem un rezultat mai bun cu Serbia, chiar dacă vom înfrunta o altă echipă valoroasă a Europei. Pentru toate fetele de la lot sunt întâlniri foarte importante şi utile pentru ce va urma pentru noi. Am învăţat foarte multe în această perioadă petrecută la echipa naţională, mai ales că am avut un antrenor foarte bun”, a declarat extrema Irina Radu. Deşi se află la un nou duel important cu Zoran Terzic, pentru antrenorul Darko Zakoc rezultatul nu va fi unul important. „Nu ştiu ce se poate întâmpla în meciurile cu Serbia. Nu vreau să vorbesc despre rezultate. Îmi doresc ca elevele mele să aplice tot ceea ce exersăm la antrenamente, iar dacă acest lucru se va întâmpla poate veni şi un rezultat bun în faţa Serbiei. Ne dorim acest lucru şi pentru spectatorii noştri”, a spus Zakoc. Cealaltă confruntare din cadrul Grupei A va avea loc sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00, la Gabrovo, unde Bulgaria va primi vizita Marii Britanii. În Grupa B, în acest sfârşit de săptămână vor avea loc următoarele partide: Israel - Spania (vineri - ora 16.00 şi sâmbătă - ora 19.00); Turcia - Grecia (sâmbătă - ora 17.00 şi duminică - ora 18.00).

Clasament Grupa A

1. Bulgaria 8 7 1 23: 5 15

2. Serbia 8 7 1 22: 5 15

3. ROMÂNIA 10 4 6 13:19 14

4. Marea Britanie 10 0 10 1:30 10