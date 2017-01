România - Turcia, la Constanţa

Liga Europeană la volei masculin va continua la sfârşitul acestei săptămâni cu meciurile din etapa a patra. Naţionala României va evolua pe teren propriu, cu Turcia, în Sala Sporturilor din Constanţa. Vineri se joacă de la ora 18.00, iar sâmbătă de la ora 17.00, în cuplaj cu meciurile similare feminine.

Lider în Grupa C a competiţiei, România are ascendentul moral al celor două victorii obţinute în faţa Turciei chiar la Ordu, acum două săptămâni. Turcii nu se vor împăca însă cu statutul de victimă sigură, spun voleibaliştii români. „Ne aşteptăm la meciuri foarte dificile împotriva Turciei, pentru că nu trebuie să uităm că am jucat foarte bine acolo, am jucat peste nivelul nostru. A început să se acumuleze şi oboseala, ceea ce s-a văzut la al doilea meci din Belarus. Sper să câştigăm ambele meciuri şi să ajungem în Final Four, pentru că ăsta e obiectivul nostru”, afirmă Adrian Gontariu. „Ne dorim să câştigăm aceste două jocuri, dacă se poate mult mai uşor decât am făcut-o în deplasare. Vrem să facem spectacol şi aşteptăm un public cât mai numeros la sală”, adaugă Mircea Roman. „Şi Turcia, şi Belarus sunt echipe care ne-au învins anul trecut, în calificările pentru Europene. Anul acesta am reuşit să ne revanşăm, să câştigăm de două ori în Turcia şi o dată în Belarus. Vrem să ajungem la turneul final, iar pentru asta trebuie să câştigăm ambele meciuri cu Turcia, care vine aici dornică de revanşă”, consideră selecţionerul Stelian Moculescu.

Tot în etapa a patra, Belarus primeşte vizita Slovaciei. Clasament după trei etape: 1. România 12p (setaveraj: 14:8); 2. Slovacia 12p (14:10); 3. Belarus 7p; 4. Turcia 5p.