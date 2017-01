România a absorbit doar 85 milioane euro din fondurile europene de 1 miliard

România a atras până la 31 martie 2010 aproape 85 milioane euro din totalul de 1 miliard euro alocat României în cadrul Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU) pentru perioada 2007-2009, a declarat directorul de cabinet al ministrului Muncii, Sorin Ardelean. \"Rata de absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării resurselor umane este de 8,5%, deci putem spune că România a atras până acum 85 de milioane de euro, dintr-un miliard de euro destinat POSDRU \", a afirmat Ardelean. \"Când am preluat funcţia la minister erau cereri de rambursare blocate şi de 10-12 luni şi am găsit mulţi beneficiari care stăteau cu fondurile blocate\", a completat el. Reprezentantul Ministerului Muncii spune că între timp situaţia s-a mai îmbunătăţit şi că Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) \"are în faza de semnare peste 1.000 de contracte trecute prin faza de evaluare şi de analiză, iar alte 400 de contracte se află în faza de contractare\". Ardelean a precizat că următoarea etapă a lansării de proiecte va avea loc în luna iunie, până când se aşteaptă \"să fie finalizată evaluarea toturor contractelor aflate în analiza angajaţilor AM POSDRU\". În perioada 2007-2013, fondurile disponibile de la UE pentru POSDRU sunt de 3,476 miliarde euro, la care se adaugă o contribuţie naţională publică de 613 milioane euro şi o contribuţie naţională privată de 164 milioane euro. POSDRU se adresează unei game largi de beneficiari - şcoli, licee, universităţi, toate sectoarele de formare profesională continuă, de stat sau private, sindicate, patronate şi ONG-uri. Domeniile principale care pot fi finanţate sunt educaţia şi formarea profesională, creşterea adaptibilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, modernizarea serviciului public de ocupare, promovarea măsurilor active de ocupare şi a incluziunii sociale, precum şi asistenţa tehnică.