România a ajuns iarăşi la „gunoi”

O EXPUNERE PERICULOASĂ Cuţitul de plastic Emil Boc se trezeşte în zori de zi şi, după ce aruncă o privire rapidă în jur şi taie două pensii, din pur reflex, îşi dă seama că, peste noapte, lucrurile s-au schimbat. Tomberonul său albastru, special conceput pentru guvernanţi de unică folosinţă, seamănă suspect de bine cu clasica ghenă gri-şoricel, din care abia ce scăpase, graţie unui amplu proces de sortare a bugetarilor expiraţi. Panicat, Boc calcă pe nişte ambalaje goale de lapte şi miere, împărţite cu seriozitate în ultima campanie, şi iese pe buza tomberonului. Da, e clar. A ajuns de unde a plecat, în ciuda austerităţii impuse, care a generat o creştere cu 0,puţin-la-sută a resturilor menajare necesare pentru buna dispoziţie a culturii de bacterii aflate la conducerea complexului de tomberoane. Nu trece multă vreme şi apar şi gunoierii, pentru a mai arunca nişte active toxice, iar Boc nu pierde ocazia de a cere dreptate. „Dom’le’ Standard, dom’le Poor, am făcut ce mi s-a cerut, i-am sărăcit pe toţi, am tras pentru buget şi voi iar mă trimiteţi la „junk?!?!”. Nu-i corect, nu-i fair-play!”. Şi până la urmă, de ce ni s-a redus ratingul (de la BBB-/A-3 la BB+/B, în cazul extrem de improbabil în care cuiva îi pasă de „tehnicalităţi”)? „Principalul motiv? Sectorul bancar din România este expus masiv la băncile-mamă din Grecia şi Austria. Cu alte cuvinte, fluxul de resturi menajere este compus din importuri, iar tomberoanele de la care importaţi nu mai exportă. Am mai văzut asta şi înainte. Ai înţeles?”. „Nu”.

EUROIZAŢI ŞI VULNERABILI Şi-ar mai fi încă ceva ce nu precizează domnii Standard şi Poor, un fapt care, în aparenţă, ne absolvă de orice vină: agenţia de gunoieri - aah, rating - şi-a schimbat metodologia. „Acum înţeleg”, sare imediat cuţitul de plastic. „Noi suntem ca alaltăieri, dar altfel. E de la voi!”. Da, e de la ei, dar asta mai înseamnă şi că, potrivit unor standarde noi, actualizate şi bazate pe criza de gunoaie proaspete din restul tomberoanelor europene, România nu stă atât de bine pe cât credeau autorităţile. Gunoierul Standard se retrage, căci are de sortat activele a 15 bănci mari, lăsându-l pe Poor cu misiunea imposibilă de a-i băga minţile în cap lui Boc. „Mai pe şleau, sunteţi săraci lipiţi”. „Ca tine!”, spune Boc bucuros. „Nu, eu sunt Poor, nu sărac”. (Tăcere timp de 10 minute) „Să revenim, sunteţi vulnerabili la şocuri externe, pentru că aveţi o datorie în valută destul de mare, iar băncile greceşti şi austriece domină sectorul financiar. În mod tradiţional, datoriile în monedă locală sunt mai sigure. E ca la bancă. În prezent, 60% din datoria voastră este în monedă străină. Altfel spus, economia are un nivel ridicat de euroizare. Apoi, instituţiile străine deţin 85% din sectorul vostru bancar. Deci gândeşte-te aşa: ce te faci dacă banca X nu mai vine să arunce coji de banană la tine, pentru că trimite toate resturile în, să zicem Austria, la banca-mamă-şi-tată? Şi înainte să întrebi... da, şi în Austria sunt probleme”.

EPILOG Cuţitul Boc leşină de plictiseală înainte ca Poor să îi explice că investitorii străini nu sunt convinşi că statul e în stare să respecte ţintele ambiţioase de reformă în plin an electoral. Nu este îngrijorat deloc. Soluţia se află fix în ceea ce este el. Taie. Avem nevoie de bani, tăiem. Avem nevoie de voturi, dăm ce-am tăiat. După care tăiem tot ce-am dat din ce-am tăiat şi ne dăm nouă. Un BBB+ în plus sau în minus nu o să ne supere prea tare, gândeşte premierul. Vorba aceea: „Cu-n procent de la tine şi cu altul tot de la tine, cineva, adică eu, o să trăiască foarte bine”.