„România a atras fonduri europene de doar 136 milioane euro în 2010”

România a atras în primul trimestru din acest an fonduri europene de numai 136 milioane de euro, iar suma absorbită în 2009 şi 2010 a fost de 730 milioane de euro, a declarat ieri preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu. „Numărul total al contractelor depuse pentru atragerea fondurilor europene până la sfârşitul lunii martie este de 16.093, iar valoarea totală a acestora s-a ridicat la 32,6 miliarde de euro, adică am depăşit teoretic suma alocată României de Uniunea Europeană de la începutul anului 2007 până în prezent”, a declarat Ionescu, la sfârşitul întâlnirii de ieri de la Ministerul Finanţelor cu secretarul de stat Bogdan Drăgoi. „Din păcate, însă, circa 8.000 de proiecte au fost respinse de către autorităţile de management din cauza proastei calităţi şi au fost aprobate până acum doar 4.065 de dosare în valoare de 9,44 miliarde de euro”, a spus preşedintele ANEIR. Autorităţile de management au semnat 2.450 de contracte cu beneficiarii, în valoare totală de 5,13 miliarde euro, iar suma atrasă efectiv de România în 2009 şi 2010 este de 730 milioane euro. Preşedintele ANEIR a precizat că autorităţile mai au în evaluare 4.350 de proiecte cu finanţare din fonduri europene, în valoare de 13,5 miliarde euro, şi că a primit asigurări din partea reprezentanţilor Finanţelor că „autorităţile vor finaliza analiza dosarelor până la sfârşitul lunii iunie”. „Am cerut să se continue externalizarea analizei dosarelor, cu obligaţia de a trece termene fixe în contractele semnate de către autorităţi cu firmele de consultanţă, în condiţiile în care nu există această stipulare în contractele actuale. Totodată, am solicitat ca verificarea rambursării cheltuielilor să se facă şi de către băncile angajate în finanţarea proiectelor, alături de firmele de consultanţă şi autorităţile de management”, a mai spus Ionescu. Potrivit preşedintelui ANEIR, Ministerul Finanţelor a promis că în maxim două luni va rambursa toţi banii către firmele care au derulat deja activităţile prevăzute în proiect şi că va angaja noi oameni în acest sens.