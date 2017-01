România a avut noroc la tragerea la sorţi pentru CM de handbal feminin

Vicecampioană mondială în urmă cu doi ani, reprezentativa de handbal feminin a României a avut, ieri, privilegiul de a fi cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Campionatului Mondial, programat în perioada 2-16 decembrie 2007, în Franţa. În plus, norocul le-a surîs elevelor antrenorilor Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi, oferindu-le adversari accesibili. “Tricolorele” au fost repartizate în Grupa D, alături de Polonia, China şi Tunisia şi sînt cotate cu prima şansă de a avansa în faza următoare a întrecerii. “Şansele de a merge mai departe sînt bune. China şi Polonia sînt principalele noastre adversare. Din cîte am auzit, echipa asiatică face o pregătire senzaţională pentru Jocurile Olimpice. Astfel, văd favoritele grupei D, România şi China”, a explicat Tadici. “Am avut sorţi destul de buni şi, fără să minimalizăm valoarea adversarelor, avem prima şansă la cîştigarea grupei. În plus, este îmbucurător că am evitat Rusia, Norvegia şi Franţa în următoarea fază. Dorinţa noastră este să depăşim performanţa din urmă cu doi ani şi să cucerim titlul mondial”, a adăugat secundul Dumitru Muşi, totodată antrenor la CS Tomis Constanţa. Meciurile din grupa României se vor disputa la Toulon, iar jocurile din grupa principala la Dijon. Începînd din sferturi, jocurile se vor disputa la Paris, în Palatul Sporturilor “Paris-Bercy”. Componenţa celorlalte grupe - Grupa A: Kazahstan, Argentina, Croaţia, Franţa; Grupa B: Australia, Macedonia, Brazilia, Rusia; Grupa C: Republica Dominicană, Angola, Austria, Norvegia; Grupa E: Congo, Japonia, Spania, Ungaria; Grupa F: Paraguay, Ucraina, Republica Coreea, Germania. Dacă formaţia Republicii Dominicane nu va participa la turneul final, din cauza problemelor financiare, în locul acesteia ar putea evolua reprezentativa Danemarcei.

Selecţionerul României a făcut referire şi la partea a doua a competiţiei, unde “tricolorele” ar putea întîlni în grupa principală echipe precum Ungaria, Germania, Coreea de Sud sau Ucraina. ”Oricum, nu puteam evita numele mari ale acestei competiţii. Mă bucur însă că nu sîntem pe acelaşi culoar cu Rusia şi Norvegia. Cu puţină şansă, putem urca pe podium”, a mai spus Tadici.