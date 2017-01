România a cedat în faţa Rusiei în Cupa Davis

Echipa de Cupa Davis a României nu a reuşit să producă o surpriză în întîlnirea cu Rusia, din primul tur al Grupei Mondiale, găzduită de Sala Transilvania din Sibiu. Conduşi după prima zi cu 2-0, elevii lui Andrei Pavel au avut o tresărire de orgoliu sîmbătă, trecîndu-şi în cont o victorie de senzaţie la dublu. Cuplu format din constănţeanul Horia Tecău şi tînărul Marius Copil a dat peste cap toate calculele hîrtiei, depăşind dublul Rusiei, alcătuit din Marat Safin şi Dmitri Tursunov. Ruşii au avut un avantaj de două seturi, dar Tecău şi Copil au răsturnat situaţia şi au readus speranţa în tabăra României, învingînd în cinci seturi: 4-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. “Am jucat foarte bine împreună. A fost un meci mare pentru Marius, care a jucat foarte bine. A avut puţine emoţii la început, dar am încercat să-l calmez, să îi dau din experienţa mea. Am făcut un meci mare şi cred că le-am dat calculele peste cap ruşilor cu acest meci”, a declarat Tecău. Ultima zi a început cu o veste bună pentru Victor Hănescu, liderul tricolorilor aflînd că nu va mai juca cu Marat Safin, ci cu Dmitri Tursunov. Împins de la spate de public, Hănescu a făcut rapid un avantaj de două seturi şi se părea că va împinge disputa cu Rusia în decisiv. Inexplicabil, românul a cedat, oferindu-i lui Tursunov şansa de a aduce victoria pentru echipa ţării sale, iar rusul nu a aşteptat altă invitaţie, impunîndu-se în cinci seturi, 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-2. “Cred că am scăzut puţin ritmul în setul trei, el a jucat nişte puncte foarte bine şi m-a presat cu retururi foarte lungi. Am pierdut acel avantaj de un break, el nu a mai greşit nimic şi începînd de acolo a făcut un joc solid. Cred că dacă aş fi jucat cu Safin m-aş fi simţit mult mai bine”, a explicat Hănescu. În ultima partidă, care nu a mai contat decît pentru palmares, Victor Crivoi nu i-a putut face faţă lui Teimuraz Gabaşvili, cedînd în două seturi: 4-6, 2-6. România a ratat astfel calificarea în sferturile de finală a competiţiei, pierzînd cu 1-4 disputa cu Rusia, şi va evolua în barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială. În celelalte meciuri din primul tur al Cupei Davis s-au înregistrat următoarele rezultate: Argentina - Olanda 5-0, Cehia - Franţa 4-1, Croaţia - Chile 5-0, Suedia - Israel 2-3, Germania - Austria 3-2 şi Spania - Serbia 4-1. Întîlnirea SUA - Elveţia, 2-1 după primele două zile, s-a terminat după închiderea ediţiei.