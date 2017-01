România a concediat mai mulţi angajaţi decât toată Europa de Est la un loc

Numărul salariaţilor din economia României a scăzut cu 13,9% în ultimul an, situaţie incomparabil mai gravă decât în toate celelalte ţări din Europa de Est. În Ungaria, scăderea a fost de 1,8%, în Cehia 2,3%, iar în Polonia 0,9%. Chiar şi Grecia, puternic lovită de criză, nu a pierdut decât 1,5% din locurile de muncă. Dintre ţările din regiune, doar Bulgaria se apropie într-o oarecare măsură de România, scăderea numărului de angajaţi din economie fiind de 9,2% în ultimul an. În Grecia, care se confruntă cu cea mai serioasă criză economică din Europa, numărul de angajaţi din economie nu s-a redus decât cu 65.773 (1,5%) în ultimul an - până la 4,42 mil. în luna martie. Hemoragia locurilor de muncă din România nu se vede decât parţial în rata şomajului de la noi, care a rămas una dintre cele mai mici din Europa de Est. În timp ce şomajul în România a coborât la 7,6% în luna mai (de la 8,07% în aprilie), în Ungaria acesta era 10,4%, în Polonia 9,9%, iar în Bulgaria 8,8%, potrivit datelor ajustate de Eurostat pe luna aprilie. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), numărul mediu de angajaţi din economia românească a scăzut cu 13,9% în primul trimestru din 2010, comparativ cu primul trimestru din 2009. Comisia Naţională de Prognoză estimează că numărul de angajaţi din economie va continua să scadă şi în trimestrul II din 2010 cu 2,1%, ceea ce va ameliora scăderea anuală la 11,7%.

CÂŢI ROMÂNI MUNCESC? Numărul salariaţilor din economia românească era 4,32 milioane la sfârşitul lunii martie 2010, potrivit INS, cu aproape 500.000 mai puţini decât la începutul anului trecut. Cele mai afectate domenii au fost industria prelucrătoare (pierdere de 170.000 angajaţi), construcţii (70.000 angajaţi) şi comerţ (65.000 angajaţi).