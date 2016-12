România a cucerit pentru prima dată aurul internațional la Olimpiada de Biologie

Un elev român a câștigat medalia de aur pentru prima dată în istoria participării la Olimpiada Internațională de Biologie. Echipa României, prezentă în perioada 12 - 19 iulie la a XXVI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie din Danemarca, şi-a trecut în palmares prima medalie de aur în istoria participării la această competiţie. Performanţa îi aparţine lui Mircea Dan Mirea, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, aflat la al doilea premiu în acest concurs, după medalia de argint cucerită în 2014, în Indonezia. Medaliaţii cu bronz sunt Alexandru Ionuţ Duţă (clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Ion Minulescu” din Slatina) şi Bogdan Ionuţ Siscă Jippa (clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti). Din lotul olimpic a făcut parte şi George Cătalin Maier (clasa a X-a la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca). România participă la Olimpiada Internaţională de Biologie începând din 1997, an în care a obţinut o medalie de argint şi trei de bronz. Ulterior, elevii români şi-au trecut constant numele pe lista premianţilor, însă niciodată pe lista laureaţilor cu aur, până în acest an. La ediția din acest an a olimpiadei, găzduită de localitatea Aarhus, au participat 239 de elevi din 62 de țări.