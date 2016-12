România a depășit SUA și Marea Britanie! Iată la ce!

Este cunoscut faptul că, pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ superior, studenții, masteranzii și doctoranzii trebuie să plătească sume importante de bani. Învățământul superior nu este gratuit nici pentru studenții la fără taxă, în cazul lor, statul finanțând costurile de școlarizare. Totuși, când ne gândim la taxele mari de școlarizare la instituțiile de învățământ din străinătate, ne vin în minte Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, țări cunoscute pentru taxele mari și foarte mari percepute de universități. Totuși, raportat la venituri, nu acestea sunt statele în care părinții cheltuiesc cel mai mult pe educația copiilor lor. Potrivit unui raport realizat de site-ul Expert Market, care a analizat taxele de studiu pentru anul academic 2014 - 2015 la diferite universități din lume, comparându-le cu veniturile medii ale adulților, clasamentul este cu totul altfel. Surprinzător, România se află în topul statelor unde taxele de școlarizare sunt cele mai ridicate, raportat la veniturile cetățenilor.

UNGURII ȘI ROMÂNII FAC CELE MAI MARI SACRIFICII Astfel, în anumite țări, părinții sunt dispuși să cheltuiască mai mult de 90% din salariu pentru diploma de licență a fiului sau fiicei la o facultate se stat. Topul este condus de Ungaria, unde costul total al studiilor superioare este de 34.200 de dolari, în timp ce părinții cheltuiesc aproximativ 92% din salariu pe finanțarea educației copiilor lor. Pe locul al II-lea se situează România, unde s-au cheltuit anul trecut 25.200 de dolari pentru taxele de studiu, procentul din salariu fiind de 86%. Această situație este datorată faptului că, în România, mulți tineri se orientează către facultăți cu profil științific, unde costurile sunt cele mai ridicate. De exemplu, în București, pentru a studia medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, un student plătește 9.000 de lei pe an pentru ciclul de licență, pentru a studia arhitectură la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, taxa de școlarizare este de 5.000 de lei pe an, iar la specializarea Teatru de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale”, taxele sunt de 5.000 de lei pe an.

Pe locul III în top se află Estonia, unde doar anul trecut s-au cheltuit 38.400 de dolari pentru finanțarea învățământului superior, iar procentul din salariu care s-a dus pe taxele de studiu al unui estonian a fost de 76%.

JAPONEZII, CEI MAI RELAXAȚI Statele Unite ale Americii se află pe locul 6 în topul realizat de Expert Market, costurile totale pentru studiile superioare fiind de 91.832 de dolari, însă, procentual, doar 53% din salariul unui american a fost cheltuit pentru a suporta cheltuielile pentru școlarizare. Marea Britanie ocupă poziția a noua în clasament, cu un cost total de 40.290 de dolari pentru educație, în timp ce procentul din salariu care a mers pe taxele de studiu este de 42%. Cel mai bine o duc japonezii, care plătesc doar 18% din salariu pentru a finanța studiile copiilor lor.