România a dominat Campionatul European de Kung-Fu

Sâmbătă, în Sala Polivalentă „Sikonko” din Sofia a avut loc Campionatul European de Kung-Fu, competiție la care s-au acordat medalii la patru discipline de concurs: „Tuishou”, „Light-Fighting Sanda”, „Sanda” și „Total-Contact Fighting”. România a participat cu 10 sportivi legitimați la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (preşedinte Dorel Bulearcă), toți fiind constănțeni și toți reușind să urce pe podium!

Iată rezultatele înregistrate:

Ciprian Otsache (Sakura Constanța, antrenor Valeriu Ariton) - locul 1 la „Total-Contact Fighting”, categoria 80 kg, categoria de vârstă seniori (18-34 ani)

Marius Sandu (Axiopolis Sport Cernavodă, antrenor Mircea Stoian) - locul 2 la „Total-Contact Fighting” și locul 2 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 65 kg, categoria de vârstă seniori (18-34 ani)

Elena Pavel (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - locul 1 la „Tuishou”, categoria open, și locul 2 la „Light-Fighting Sanda”, categoria +65 kg, categoria de vârstă seniori (18-34 ani)

Tudor Bocai (CS Marea Neagră Constanța, antrenor Florin Iordănoaia) - locul 1 la „Tuishou” și locul 1 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 65 kg, categoria de vârstă juniori (16-17 ani)

Denis Derviş (Tai-chi-do-ryu Constanța, antrenor Marcel Ilaşcu) - locul 2 la „Total-Contact Fighting” și locul 2 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 70 kg, categoria de vârstă juniori (16-17 ani)

Ștefan Ilaşcu ((Tai-chi-do-ryu Constanța, antrenor Marcel Ilaşcu) - locul 1 la „Total-Contact Fighting” și locul 1 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 65 kg, categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani)

Robert Sandu (CS Marea Neagră Constanța, antrenor Florin Iordănoaia) - locul 1 la „Tuishou” și locul 3 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 60 kg, categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani)

Eduard Olteanu (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - locul 1 la „Tuishou” și locul 1 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 55 kg, categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani)

Andreea Mocanu (CS Comunal Mihail Kogălniceanu, antrenor Laurenţiu Palangă) - locul 1 la „Tuishou”, categoria open, locul 2 la „Tuishou” și locul 1 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 60 kg, categoria de vârstă cadeţi (14-15 ani)

Valentina Panait (Axiopolis Sport Cernavodă, antrenor Mircea Stoian) - locul 1 la „Tuishou” și locul 1 la „Light-Fighting Sanda”, categoria 25 kg, categoria de vârstă copii II (8-9 ani).

„Campionatul a fost organizat pe durata a nouă ore, deoarece organizatorii au introdus încă o probă de concurs, Tuishou. Chiar dacă sportivii români nu au fost special pregătiţi pentru această probă, anunţată doar cu o zi înainte, totuşi ei s-au mobilizat şi au reuşit să se impună la multe categorii de vîrstă şi greutate. Au participat în total 139 de sportivi din nouă ţări europene: Albania, Armenia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România, Rusia, Serbia și Ucraina. Bulgaria a avut cel mai numeros lot, dar la final, la numărarea medaliilor de aur obţinute de sportivi, locul I pe ţări a revenit României, cu un total de 13 medalii de aur. A fost un concurs dificil, cu sportivi foarte bine pregătiţi la cadeţi, juniori şi seniori. Cea mai spectaculoasă probă a fost însă cea de „Sanda” (probă de full-contact cu proiectări), care a atras atenţia celor prezenţi în sală, cu meciuri foarte frumoase. Din nefericire, România nu a avut niciun sportiv la această probă, pentru că cei înscrişi nu au avut parteneri la categoriile lor de greutate. Campionatul a fost organizat în cadrul unui Festival de Arte Marţiale, cu întreceri la lupte libere, karate WKF, taekwondo ITF, kick-boxing WAKO, MMA şi Kung-Fu. În total, în cadrul festivalului au participat circa 450 de sportivi din 15 ţări europene. Organizatorii au avut probleme cu sala, fiind nevoiţi să mute Campionatul European de Kung-Fu de la Academia Naţională de Sport la această sală, mult prea mică faţă de numărul de participanţi şi al unui public care nu avea unde să mai intre. În rest, au mai organizat demonstraţii de aikido, autoapărare militară şi Kung-Fu tradiţional cu arme. Felicităm sportivii pentru rezultatele obţinute, antrenorii pentru eforturile de pregătire a lor şi pentru grija faţă de sportivi, arbitrii care au ajutat la buna desfăşurare a campionatului şi conducerile cluburilor Axiopolis Sport Cernavodă şi CS Comunal Mihail Kogălniceanu, care au sprijinit sportivii pentru a se deplasa în Bulgaria”, a povestit Florin Iordănoaia (6 Duan Kung-Fu), care este și preşedinte la Asociaţia Română de Kung-Fu.

Antrenor coordonator de lot este Florin Iordănoaia, iar antrenori de lot sunt Mircea Stoian şi Marcel Ilaşcu. La Sofia au oficiat și cinci arbitri români: Florin Iordănoaia (Arbitru Mondial A), Mihai Cîju (Arbitru European B), Gheorghe Istrate (Arbitru European C), Ciprian Ştirban (Arbitru European C) și Cristian Panait (Arbitru Naţional C).

Citește și:

10 sportivi constănțeni vor participa la Campionatul European de Kung-Fu