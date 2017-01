România a evitat \"răul cel mare\" pentru economie prin acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), afirmă analiştii economici, care consideră că pachetul de finanţare de 19,95 miliarde de euro şi condiţiile negociate vor avea efecte pozitive, cel puţin pe termen lung. \"Am o părere foarte bună despre acordul cu FMI. Nu văd decît efecte pozitive în urma acestuia, atît pe termen scurt, cît şi lung. Inclusiv pe termen scurt se va limita contracţia economiei\", a declarat analistul ING Bank România, Nicolaie Chidesciuc. El a arătat că, în lipsa acestui acord, contracţia economică ar fi fost mult mai severă, rata şomajului ar fi crescut mult mai mult, iar cursul s-ar fi depreciat foarte mult. \"Răul mare este astfel evitat. Va exista un rău, dar mai mic\", a spus Chidesciuc. Economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, consideră că, pe termen lung, situaţia României ar fi fost mai rea fără un acord cu FMI. \"Cred că pe termen lung ne va fi mai bine, altfel ne-ar fi fost mai rău. Pe termen scurt, acordul poate fi considerat o centură de siguranţă. Pe total, e mai favorabil să ne fie mai bine pe termen lung decît pe termen scurt\", a afirmat Anghel. El consideră că acordul este un succes al negociatorilor, întrucît condiţiile sînt mai bune decît în cazul pachetului de finanţare contractat de Ungaria. \"Acordul deschide BNR-ului posibilitatea de a relaxa politica monetară, în contextul în care politica salarială va fi ancorată bine şi cred că şi cea fiscală la fel, respectiv că utilizarea banului public va fi judicioasă\", a apreciat economistul-şef al BCR. El a mai precizat că evoluţia cursului de schimb va depinde foarte mult de cea a economiei şi de măsurile luate pentru susţinerea economiei. \"Un acord cu FMI ne permite să fim relativi atractivi pentru investitori faţă de zona euro. Se stopează astfel declinul înregistrat în ultimele şase luni din punctul de vedere al încrederii investitorilor. Recîştigarea încrederii investitorilor va depinde însă de măsurile luate de noi\", a încheiat Anghel. Şi analiştii grupului Raiffeisen consideră că pachetul de finanţare reprezintă o veste bună. \"Potrivit estimărilor noastre, acordul acoperă golul de finanţare externă al României şi, de asemenea, oferă un tampon important pentru lichiditate în 2010. Împrumutul permite statului să facă faţă mai bine încetinirii economice din următorii doi ani şi procesului de ajustare a deficitului de cont curent. În plus, noi credem că împrumutul extern ar putea limita presiunile asupra deprecierii leului, în contextul în care partea principală a fondurilor vor ajunge la rezerva BNR, pentru a asigura finanţarea balanţei de plăţi, iar acest lucru va îmbunătăţi încrederea în economia românească\", apreciază analiştii Raiffeisen, într-un raport.