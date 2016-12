România a exportat mai mult decât a importat

Agricultura României a cunoscut în ultimii ani o evoluţie, sectorul primind, după 2012, sprijinul Guvernului în situaţiile dificile, acordarea subvenţiilor la timp şi reglementarea relaţiilor internaţionale în vederea desfacerii producţiei agricole. În cadrul emisiunii „Viaţa satului” de la TVR, premierul Victor Ponta a declarat că de la bun început a încercat să stimuleze agricultura prin derularea programului de guvernare în sectorul agricol, prin care se urmăresc, printre altele, reformarea instituţională şi accesarea de fonduri europene. Pentru a afla problemele cu care se confruntă fermierii din România, Ponta s-a consultat în permanenţă cu ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „În primul rând, agricultura are nevoie de ajutor când sunt situaţii dificile, cum a fost seceta din 2012. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să alocăm 100 de milioane ca să-i ajutăm pe cei mai afectaţi”, a spus premierul. O altă problemă stringentă a fermierilor era legată de subvenţii, care ajungeau cu întârziere la agricultori. “Agricultura avea nevoie să primească subvenţiile la timp şi ministrul Constantin nu reuşea singur să-i convingă pe cei de la Finanţe. Şi am spus: hai să dăm banii când au nevoie oamenii, nu-i lăsăm din banii lor, pe care nu prea îi au, să facă lucrările după care le dăm noi mai târziu”, a declarat oficialul. Pentru o agricultură dezvoltată, fermierii aveau nevoie de stimularea exporturilor de alimente, iar Guvernul a intervenit pentru rezolvarea problemei prin crearea de relaţii internaţionale. “Am muncit mult pe partea de relaţii internaţionale ca România să-şi deschidă pieţe uriaşe. Noi nu o să putem în 100 de ani să producem cât poate să consume China, de exemplu. Şi am reuşit anul trecut ca, pentru prima dată după 20 de ani, să exportăm mai multe alimente decât importăm”, a declarat premierul.