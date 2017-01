România a fost învinsă de Cehia în sferturile FED Cup

Echipa României de FED a ratat calificarea în semifinalele Grupei Mondiale, după ce a pierdut la mare luptă, scor 2-3, întâlnirea cu Cehia, deţinătoarea trofeului, desfășurată la Cluj-Napoca. Învinsă sâmbătă, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 3 WTA, și-a luat revanșa în fața fanilor și a câștigat primul meci al zilei de duminică, în fața liderul echipei oaspetelor, Petra Kvitova, locul 9 WTA, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, aducându-le pe tricolore în avantaj. În schimb, Monica Niculescu, locul 37 WTA, nu a reușit o nouă surpriză, chiar dacă a luptat extraordinar în disputa cu Karolina Pliskova, locul 13 WTA, și a cedat cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, cehoaicele restabilind egalitatea. „A servit Pliskova foarte bine, iar eu am servit mai bine sâmbătă. A trebuit să lupt pentru fiecare punct pentru că nu făceam puncte uşoare. Nu mi se pare că am jucat rău, chiar mi-am dorit foarte mult și publicul m-a ajutat. Sunt cam obosită pentru că m-a alergat foarte mult şi a trebuit să scot totul. Îmi pare rău că nu am putut să aduc încă un punct României. Îmi doream foarte mult să fac acest lucru. Nu este dezamăgire. Am luptat, asta ne-am propus, să luptăm pentru fiecare punct şi să ne dăm viaţa pe teren şi exact asta am făcut. Eu sunt mulţumită că sunt în această echipă şi mă bucur că am putut să aduc un punct României. Am jucat sâmbătă cu numărul 9 mondial şi duminică cu numărul 13. Nu este uşor să joci cu adversare din Top Ten”

Drept urmare, soarta calificării s-a decis în urma partidei de dublu, unde s-au duelat cuplurile formate din Andreea Mitu, locul 128 WTA la dublu, şi Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, respectiv Pliskova, locul 35 WTA la dublu, și Barbora Strycova, locul 36 WTA la dublu. Din păcate, valoarea și experiența cehoaicelor și-au spus cuvântul, cele două câștigând cu scorul de 6-2, 6-3. După această înfrângere, România va disputa în luna aprilie un baraj pentru menținerea în Grupa Mondială, adversara urmând să fie desemnată după tragerea la sorţi.

