România a încasat bani într-un an cât în alţi cinci

La data de 22 octombrie 2013, valoarea fondurilor structurale şi de coeziune returnate României în acest an de către Comisia Europeană (CE) a ajuns la aproximativ 2,4 miliarde de euro. „România a încasat în acest an aproximativ 2,4 miliarde de euro de la CE, mai mult decât în întreaga perioadă 2007-2012, când ţara noastră a primit doar 2,2 miliarde de euro din finanţările alocate. Acestă realizare este efectul măsurilor implementate, care au asigurat reluarea plăţilor de către Comisie pentru patru programe operaţionale în cursul acestui an, efectuarea de plăţi către beneficiarii proiectelor, respectiv simplificarea şi eficientizarea sistemului. Reamintesc că România se clasează pe primul loc în rândul tuturor statelor membre ca urmare a creşterii sumelor rambursate de Comisie în primele nouă luni ale acestui an cu 75% faţă de nivelul înregistrat în perioada 2008-2012”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Recent, CE rambursat suma de 196 milioane de euro, ca urmare a ridicării presuspendării Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE). CE a decis deblocarea POS CCE la începutul lunii octombrie a.c. În cursul acestui an, Comisia a reluat plăţile către România şi prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programului Operaţional Regional, respectiv Programului operaţional Sectorial Transport. Valoarea fondurilor structurale şi de coeziune returnate României de la începutul acestei perioade de programare şi până la data de 22 octombrie a.c. se ridică la 4,58 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 24% din totalul fondurilor structurale şi de coeziune alocate. Tot la data de 22 octombrie a.c., valoarea sumelor solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate României se ridica la aproximativ 4,8 miliarde de euro, iar rata de absorbţie curentă era de aproape 25%.