România a învins de două ori Ucraina, la box feminin

Asociaţia Sportivă Municipală Callatis MG şi Consiliul Local Mangalia, în parteneriat cu Asociaţia Sportivă Callatis Daewoo Box Club Mangalia, au organizat sâmbătă şi duminică, în Sala Callatis, două întâlniri între loturile naţionale feminine de box ale României şi Ucrainei, două echipe care se pregătesc pentru Campionatele Europene de anul acesta (luna septembrie pentru junioare şi tineret, luna octombrie pentru senioare). Sportivele antrenate de Adrian şi Mihaela Lăcătuş, aflate într-un cantonament de pregătire la Mangalia, au câştigat ambele sparring-uri, cu 8-6 şi 6-1. Victoriile echipei noastre au fost reuşite de junioarele Denisa Bănică, Andreea Seni şi Genoveva Pascu, de sportivele de la tineret Melinda Pantiş, Florina Radu, Ana Pătraşcu şi Alina Eftimescu şi de senioarele Xenia Jorneac, Claudia Nechita, Lăcrămioara Perijoc şi Steluţa Duţă (unele pugiliste au obţinut câte două victorii, sâmbătă şi duminică). Uşor accidentată, Ioana Mera a fost menajată. Pentru aceste meciuri, antrenorii au chemat la Mangalia şi componentele lotului naţional lărgit care nu au fost convocate în cantonamentul de pe Litoral (au mai boxat la Mangalia junioarele Emanuela Bănică, Cristina Blei şi Sorana Barbu). „Iniţial trebuia să boxăm doar sâmbătă, însă la cererea delegaţiei ucrainene am fost de acord să mai facem un sparring şi duminică, în care nu au mai urcat în ring toate sportivele noastre, dar nici ale lor. Mă bucur că a acceptat să vină la Mangalia, pentru că Ucraina, după Rusia, este cea mai puternică din Europa la box feminin. Consider că au fost nişte verificări foarte bune, pe care am dori să le repetăm în luna august. Am propus să facem câte un stagiu comun de o săptămână şi la noi, şi în Ucraina”, a declarat Adrian Lăcătuş, antrenor coordonator al loturilor naţionale feminine.

Iată componenţa lotului naţional aflat în pregătire la Mangalia, pe categorii de greutate: junioare - Cristina Ilie (48 kg, Danubius Tulcea), Andreea Seni (50 kg, CSM Bistriţa), Cristina Cosma (54 kg, CSM Bistriţa), Genoveva Pascu (63 kg, CS Soroceanu Iaşi - Steaua Bucureşti); tineret - Melinda Pantiş (48 kg, Steaua), Ioana Mera (51 kg, CSM Cluj), Alina Crişan (54 kg, Steaua), Alina Ştirb (57 kg, CSM Zalău), Ana Pătraşcu (60 kg, Pandurii Tîrgu Jiu), Florina Radu (69 kg, CSM Slatina); senioare - Steluţa Duţă (48 kg, Steaua), Claudia Nechita (51 kg, Steaua), Xenia Jorneac (54 kg, Steaua), Lăcrămioara Perijoc (57 kg, Steaua). „Este o tradiţie pentru noi să ne pregătim pe Litoral, mai ales în extrasezon, când şi preţurile sunt mai mici. Le mulţumesc gazdelor pentru condiţiile oferite: totul a fost ireproşabil, de la cazare şi masă până la sala de antrenament. Am vrea să revenim aici şi în luna iulie, pentru Campionatele Naţionale la toate categoriile de vârstă. Sper să se poată organiza aici această competiţie”, a declarat Adrian Lăcătuş.