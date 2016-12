România a obţinut 99 medalii la Concursul Internaţional de Vinuri

România a obţinut 99 medalii la actuala ediţie a Concursul Internaţional de Vinuri Bucureşti 201(ICWB), din care 39 de aur şi 60 de argint, numărul total de medalii acordat de organizatorii fiind de 163, a anunţat, ieri, Ministerul Agriculturii. Din România au trimis probe spre jurizare 43 de producători români şi 13 importatori. S-au acordat 163 medalii, 64 Medalii de Aur şi 99 Medalii de Argint. Anul acesta s-au înscris în concurs 541 de probe din 18 ţări, nivelul de participare al vinurilor din străinătate continuând trendul ascendent din ultimii doi ani, până la un nivel de 42% în 2013 din total probe înscrise în concurs. Potrivit organizatorilor, în 2013 au trimis probe spre evaluare producători din România, Italia, Franţa, Portugalia, Spania, Chile, Africa de Sud, Republica Moldova, Argentina, Australia, Austria, Azerbaidjan, Muntenegru, Liban, Ungaria, USA/California, Bulgaria, Noua Zeelandă. Juriul internaţional, organizat pe trei comisii, a avut în componenţa sa zece juraţi străini şi şapte juraţi români. Conform Regulamentului Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), se acordă medalii numai pentru 30% din vinurile care au punctaj de premiere, păstrându-se, astfel, standardul ridicat al competiţiei şi al vinurilor medaliate, în folosul consumatorului. În acest an s-au acordat 163 medalii, 64 medalii de aur şi 99 medalii de argint. Marţi seara va avea loc Gala de premiere International Wine Contest Bucharest (IWCB) 2013, la Biblioteca Naţională a României. Concursul Internaţional de Vinuri Bucureşti este cel mai reprezentativ concurs de vinuri din România, desfăşurat sub tutela OIV (Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului) şi sub cea a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este organizat de către Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole în parteneriat cu Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADER) şi ASER Wineconsulting. România ocupa a X-a poziţie în topul consumului de vin pe plan mondial, iar IWCB trebuie să devină o competiţie pe măsura importanţei ţării noastre în acest domeniu.