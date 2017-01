Reprezentativa de volei masculin a României a pierdut, sîmbătă, cu scorul de 0-3 (24-26, 19-25, 17-25), meciul disputat în compania selecţionatei Letoniei, în grupa C a preliminariilor Campionatului European din 2007. România a obţinut în grupa C o singură victorie, în faţa Germaniei, scor 3-1. În urma rezultatelor, România a ocupat ultimul loc în grupa C, cu 7 puncte, fiind devansată de Bulgaria (locul 1- 12 puncte), Germania (locul 2 - 9 puncte) şi Letonia (locul 3 - 8 puncte).