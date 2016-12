România a preluat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului

România a preluat, ieri, președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), informează un comunicat de presă remis, vineri, AGERPRES, de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, decizia a fost luată prin consens de către cele 31 de state membre ale IHRA în cadrul reuniunii plenare desfășurate la Manchester. "Acceptarea României pentru preluarea președinției organizației este expresia recunoașterii eforturilor autorităților române de a prezerva memoria Holocaustului prin intermediul instrumentelor legale și administrative dezvoltate la nivel național și local, inclusiv prin colaborarea cu societatea civilă și organizațiile evreiești. De asemenea, este o recunoaștere a voinței țării noastre de a combate mai intens și mai eficient fenomenele de antisemitism, de negare a Holocaustului, xenofobe și extremiste de orice fel", punctează MAE. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe precizează că va continua să sprijine orice activitate sau inițiativă menite să promoveze conviețuirea într-un climat de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și participarea României la acțiunea comună de combatere a antisemitismului și manifestărilor de intoleranță. În 2004, România a devenit membru cu drepturi depline în Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, predecesorul IHRA. Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, fosta Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, este o organizație inter-guvernamentală, creată în 1998, la inițiativa premierului suedez Goran Persson. În prezent, organizația numără 31 de state membre: Argentina, Austria, Belgia, Canada, Croația, Cehia, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, SUA, Ungaria, Serbia, Irlanda, Slovenia.