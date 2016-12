România a primit fonduri de lumea a treia

„România a primit prin bugetul UE, pentru 2014-2020, un volum al fondurilor structurale şi de coeziune egal cu cel al unor ţări care au doar jumătate din populaţia României, precum Cehia, Ungaria sau Portugalia”, a declarat premierul Victor Ponta. El a arătat că cifrele sunt prezentate public într-un tabel pe care îl poate înţelege toată lumea, „de la preşedintele ţării până la ultimul locuitor din cea mai mică comună din România”. „Pe fonduri de coeziune şi structurale, România, cu 21 de milioane de locuitori oficial consideraţi, are acelaşi buget cu Cehia, care are 10 milioane de locuitori, cu Ungaria, care are 9 milioane, cu Portugalia, care are 10 milioane. Deci, la doi euro pe cap de portughez, ungur, slovac, croat, lituanian, la doi euro acolo, la noi vine un euro, în condiţiile în care România are categoric nevoie de mai multe fonduri pentru a atinge media europeană în infrastructură, în toate celelalte”, a spus primul-ministru. Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler a declarat, că bugetul 2014-2020 negociat la Consiliul European este un „eşec pentru viitorul UE”, deşi cifrele pentru România sunt „mulţumitoare şi tentante”. „Sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Consiliul European şi de influenţele negative pe care le va avea acest cadru pentru UE în anii următori. O scădere de 3,5% pentru prima oară în istorie este inacceptabilă pentru mine”, a afirmat eurodeputatul. De asemenea, el a spus că este mai înclinat să respingă în Parlamentul European această formulă de buget, arătând însă că aceasta este poziţia sa personală, nu a UDMR, care va fi stabilită în preajma votului din plenul PE.