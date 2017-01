România a revenit în lumea bună a boxului mondial

Tradiţionalul turneu internaţional de box al României, „Centura de Aur - Nicolae Linca”, a fost reluat în 2013 după o pauză de cinci ani. Artizanii revenirii sale în calendar sunt cei din noua conducere a Federaţiei Române de Box, în frunte cu Leonard Doroftei şi Francisc Vaştag, care au obţinut scoaterea României de sub „embargoul” AIBA şi au convins sponsorii să cotizeze pentru aducerea unor boxeri cât mai valoroşi la Constanţa. La succesul organizatoric al celei de-a 38-a ediţii a competiţiei au contribuit şi autorităţile locale din Constanţa, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului, care au pus la dispoziţia FR Box Pavilionul Expoziţional. De altfel, cele două părţi s-au înţeles deja ca turneul „Centura de Aur - Nicolae Linca” să aibă loc la Constanţa şi în următorii trei ani.

În ring, cei 75 de pugilişti din 14 ţări care au venit la Constanţa au oferit destule meciuri spectaculoase, iar finalele au fost aplaudate generos de publicul prezent. Aşa cum era de aşteptat, Cuba a dominat competiţia, reuşind să cucerească patru medalii de aur şi două de argint. România a intrat în posesia a 13 medalii, dintre care trei de aur, trei de argint şi şapte de bronz. Moldova a cucerit trei medalii de aur, două de argint şi două de bronz. „Ştiam că voi avea adversari foarte tari la categoria mea, dar m-am gândit că am şanse să câştig şi am crezut în mine”, a declarat Cătălin Gheorghe, învingător la categoria 60 kg după victorii asupra unor adversari din Spania, Rusia şi Ungaria.

„Câştigarea „Centurii de Aur“ înseamnă enorm pentru mine. Am muncit foarte mult ca să ajung până aici şi le mulţumesc antrenorilor de la lot şi domnului Marian Simion, care a avut şi are încredere în mine şi o să-i demonstrez că nu s-a înşelat în privinţa mea”, a spus Cătălin Paraschiveanu, neaşteptatul învingător al categoriei 75 kg. El a reuşit să-şi depăşească în semifinală colegul de lot, Bogdan Juratoni, vicecampion european şi cel considerat drept mare favorit la o medalie la apropiatele Campionate Mondiale din octombrie, ceilalţi învinşi ai săi fiind din Ţara Galilor şi Moldova. Totuşi, n-ar fi exclus ca la Mondiale să meargă Juratoni, care este mai experimentat decât Paraschiveanu.

Ultima finală a zilei a reprezentat cireaşa de pe tort! Supergreul Mihai Nistor l-a dominat pe cubanezul Jose Larduet Gomez şi a obţinut decizia la puncte după o încleştare cum nu am văzut de mult timp. „A fost foarte greu, pentru că nu e uşor să învingi un cubanez, dar m-am bazat pe condiţia mea fizică, pe sfaturile şi pregătirea lui Marian Simion şi Relu Auraş, aşa că nu am avut probleme. Acum am un moral foarte bun înainte de CM. Cred că puteam să luăm şi mai multe medalii de aur la „Centura de Aur“”, a declarat cel considerat drept boxerul român cu mari şanse să urce pe podium la Mondialele din Kazahstan.

Pe lângă centuri, medalii şi diplome, organizatorii au acordat şi Cupa „Vasile Tiţă” pentru cel mai combativ sportiv al competiţiei - rusul Grigori Lizunenko, medaliat cu bronz la categoria 64 kg. De asemenea, FR Box a oferit cupe, plachete sau mănuşi de box semnate de Vaştag şi Doroftei tuturor membrilor Biroului Federal, lui Carmen Tocală (secretarul de Stat în MTS a asistat la gala finală) şi lui Ion Şerban (constănţeanul care a fost preşedinte al FR Box timp de nouă ani). Printre foştii campioni prezenţi la Constanţa s-au mai numărat Adrian Diaconu şi Dorel Simion.

În deschiderea galei finale au avut loc şi trei meciuri de box feminin, câştigate de Steluţa Duţă (48 kg), Claudia Nechita (54 kg) şi Lăcrămioara Perijoc (57 kg), toate trei fiind desemnate drept câştigătoare ale „Centurii de Aur“ 2013 la categoriile respective!!!