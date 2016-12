România a vîndut arme unui traficant internaţional

Monzer al-Kassar, liderul unei reţele internaţionale de trafic de arme condamnat în SUA, a negociat cu compania românească Romarm, în 2007, cumpărarea de armament care urma să ajungă la gruparea columbiană FARC, arată un articol publicat în revista Institutului ONU privind Dezarmarea. În februarie, Monzer al-Kassar a fost condamnat de tribunalul districtual din New York la 30 de ani de detenţie, pentru faptul că acceptase să furnizeze armament grupării teroriste Forţele Armate Revoluţionare Columbiene.

”Monzer al-Kassar a fost condamnat în urma unui flagrant organizat de Agenţia SUA Anti-Drog (DEA), în care primise sume mari pentru achiziţionarea de armament, inclusiv rachete sofisticate sol-aer. Armele urmau să fie cumpărate de la compania românească Romarm, care, după cum arată probele de la dosar, nu se opunea vînzării”, arată articolul publicat în revista Institutului ONU pentru Cercetare în domeniul Dezarmării (UNIDIR), disponibil pe site-ul www.unidir.ch. ”Al-Kassar primise peste 400.000 de dolari pentru cumpărarea armelor, în fonduri care ar fi reprezentat bani oferiţi FARC din traficul de droguri, dar care, de fapt, erau fonduri ale Agenţiei SUA Anti-Drog (DEA), pentru organizarea flagrantului. Al-Kassar luase de mai multe ori legătura cu companii de armament din Bulgaria şi România şi călătorise în ambele ţări, pentru finalizarea aranjamentelor în scopul achiziţionării armelor”, a explicat agentul DEA William Brown în instanţă, conform raportului UNIDIR. Potrivit agentului american, operaţiunea prevedea achiziţionarea de către FARC a următoarelor arme de la al-Kassar: 4.350 de puşti de asalt AKM, 3.350 de puşti de asalt AKMS, 200 de puşti de asalt RPK, 50 de puşti cu lunetă Dragunov, 500 de pistoale Makarov, 2.000.000 de gloanţe calibrul 7,62 mm, 120 de lansatoare de grenade RPG, 1.650 de grenade PG-7V şi 2.400 de grenade de mînă RGO-78. ”Sume substanţiale au început să fie trimise de agenţii sub acoperire ai DEA în conturi controlate de al-Kassar, iar, potrivit documentelor judiciare americane, acesta a reuşit să negocieze cu succes, cu compania Romarm şi alte firme, cumpărarea în plus a unor rachete sol-aer de tip SA-7, SA-16 şi SA-18”, adaugă raportul UNIDIR. ”Al-Kassar ne-a spus că se afla în Bulgaria şi urma să ajungă a doua zi în România, în legătură cu contractul de armament. Urma să se întîlnească, pe 11 mai 2007, cu reprezentanţi din industria armamentului din România. Am putut confirma, folosind date ale companiilor aeriene, că al-Kassar a intrat în România pe 10 mai 2007”, explică agentul DEA William Brown. În cursul vizitei în România şi Bulgaria, al-Kassar a primit un tabel cu preţurile din partea companiilor Romarm (România) şi Armitrans (Bulgaria), subliniază raportul. Agentul DEA William Brown afirmă că ”unele dintre arme fuseseră cumpărate de al-Kassar de la Romarm”. Potrivit lui Brown, la un moment dat, ”al-Kassar afirmase că se afla în România şi că firma de armament era nemulţumită pentru că el le promisese banii pentru contract”. Agentul sub acoperire i-a spus lui al-Kassar că FARC avea 3,5 milioane de euro în România pentru achiziţionarea armamentului. Însă, al-Kassar a precizat că firma de armament nu primea bani în numerar, cerînd un alt aranjament. ”Din cauza întîrzierilor în virarea banilor, al-Kassar a plătit parţial din banii proprii compania de armament, pentru a nu-şi strica reputaţia”, explică agentul DEA. Probabil pentru a induce în eroare autorităţile din România, al-Kassar s-a folosit de un intermediar pentru achiziţionarea armamentului şi muniţiei de la Romarm. Intermediarul a fost Milan Djurovic, de la compania Trawl Services Limited, înregistrată în Marea Britanie dar care are sediul la Belgrad. Documente găsite în posesia lui al-Kassar arată că Milan Djurovic a folosit în tranzacţii şi compania Transtrade GmbH. Potrivit raportului UNIDIR, a fost emisă licenţa de export C32.7515 (16 mai 2007) între Romarm şi Trawl Services Ltd, o copie a contractului între cele două companii fiind găsită asupra lui al-Kassar. Milan Djurovic intenţiona să achiziţioneze de la Romaram 2.000 de puşti de asalt AKM, 2.250 de puşti de asalt AKMS, 200 de puşti RPK, 50 de puşti cu lunetă Dragunov, valoarea totală a contractului fiind de 607.000 de dolari. Armele urmau să fie cumpărate de al-Kassar cu 920.000 de dolari, iar preţul cerut FARC urma să fie de 2.005.000 de dolari, potrivit raportului UNIDIR.

Institutul ONU pentru Cercetare în domeniul Dezarmării (UNIDIR) a fost înfiinţat în 1980, de Adunarea Generală ONU şi funcţionează ca entitate autonomă în cadrul structurilor Naţiunilor Unite.