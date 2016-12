România… bananieră

Ţara noastră devine, treptat, una bananieră. Regimul politic a ajuns deja la acest nivel, nivelul de trai al populaţiei se încadrează şi el, iar, pentru ca tabloul să fie complet, statisticile arată că exportăm de două ori mai multe banane decât morcovi, roşii sau pepeni. De asemenea, pe lista alimentelor exportate şi-au făcut loc citricele, curmalele şi chiar cafeaua. Conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în primele zece luni din 2010 am exportat 2.050 de tone de banane în valoare totală de 1,3 milioane de euro, în timp ce cantitatea de tomate vândută în străinătate a totalizat doar 208 tone, adică de nouă ori mai puţin, iar cea de pepeni a fost de 1.264 de tone, doar jumătate din cea de banane. La smochine şi curmale stăm puţin mai prost, am vândut doar 64 de tone. Însă impresia generală e salvată de citrice, din care am exportat 2.253 de tone, mai mult decât dublu faţă de cele 908 de tone de morcovi şi sfeclă roşie şi de aproape cinci ori mai mult decât cele 478 de tone de varză şi conopidă vândute în alte ţări. Iar la cafea, în intervalul ianuarie-octombrie 2010, ne putem mândri cu un export de 1.391 de tone, totalizând 5,7 milioane de euro. Desigur că prezenţa acestor produse pe lista de exporturi este cauzată, în principal, de diverse firme care le importă din ţările producătoare şi, apoi, le exportă la un preţ mai mare. Există, totuşi, şi cazuri în care românii noştri produc anumite soiuri de banane sau chiar kiwi. Până acum, specialiştii români au reuşit să cultive un anumit sortiment de banane numit \"Banana Nordului\". Nu seamănă deloc cu bananele obişnuite, are sâmburi, dar gustul este identic. Însă, ca în orice ţară bananieră, populaţia se bazează pe importuri scumpe când e vorba de hrană, de aceea consumul annual de fructe proaspete pe cap de locuitor este mai mic cu zece kilograme decât cel din UE, care ajunge şi la 95 de kilograme.