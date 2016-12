România aprinde și mai multe becuri

Consumul de energie electrică la nivel naţional a crescut în 2015, pentru al doilea an consecutiv, cu 2%, iar producţia - cu 1%, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, consumul a ajuns la 58.846 MWh (58,8 TWh), iar producţia la 65.576 MWh (65,5 TWh). Şi în 2014 consumul urcase cu 2%, la 57,7 TWh, după doi ani de scădere (cu 5% în 2013 faţă de 2012, respectiv cu 1,4% în 2012 faţă de 2011). Potrivit companiei, în primele zile ale acestui an, când temperaturile au scăzut sub 0 grade Celsius, consumul de energie electrică a evoluat între o valoare medie de 5.954 MW (la 1 ianuarie) până la 7.899 MW (5 ianuarie). Comparativ, în intervalul 1 - 8 ianuarie 2015, consumul a crescut cu 3,14%, comparativ cu perioada similară a anului 2014. „Într-o zi lucrătoare obişnuită de iarnă, consumul intern brut de energie electrică înregistrează valori medii zilnice cuprinse între 7.500 MW şi 8.500 MW, în funcţie de orarul marilor consumatori, de condiţiile meteo și de suprapunerea cu sărbătorile religioase“, arată Transelectrica.