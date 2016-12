România ar putea ajuta cu bani ţările sărace?

08:24:45 / 24 Aprilie 2015

Romania este o tara foarte bogata si trebuie sa fie prima care ajuta tarile sarace. Ar trebui ca in acele tari sa trinitem si politicienii impreuna cu specialistii in economie care au facut ca Romania sa se ridice mult deasupra tarilor europene,in ultimii zece ani. Romanii de la noi sunt asa de satui de bine,ca pleaca cu milioanele in strainatate la salarii mai mici iar cei din tara se sinucid pe capete de prea mult bine.