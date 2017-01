România ar putea concesiona Delta pentru depăşirea crizei economice

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, ieri, în cadrul unei dezbateri, că, în condiţiile crizei economice şi financiare, proiectul european începe să se “fisureze”, existînd posibilitatea renaţionalizării politicilor economice şi a accelerării destructurării geopolitice. El a arătat că a sesizat, cu preocupare, existenţa unei renaţionalizări a Europei, în sensul renaţionalizării politicilor europene, precum şi exacerbarea unui “soi de naţionalism economic, prost înţeles”: “În acest moment se constată un fel de “scapă cine poate”: dacă putem să dăm leapşa pe ăştia mai mici de la răsărit, pe noii veniţi, hai să ia ei leapşa, că poate ne înzdrăvenim noi. Trebuie să le spunem mai clar prietenilor şi aliaţilor din America şi Europa de Vest, că, dacă fac această greşeală, este una fatală în principal pentru ei şi pentru proiectul european”. Geoană a argumentat afirmaţia făcută precizînd că, în clipa în care se încearcă să se mute vortexul crizei către economiile mai fragile din Europa Centrală şi de Răsărit, bumerangul, în mod paradoxal, se întoarce tot pe economiile din Vest: “Cînd Europa centrală strănută, economiile vestice fac preumonie. Cînd scade leul sau zlotul sau forintul, scade şi euro”. În aceste circumstanţe, el a arătat că obligaţia liderilor politici români, împreună cu liderii politici europeni, este de a face o pledoarie pentru traversarea crizei în condiţii de solidaritate: “Dacă lucrurile merg aşa mai departe, teama mea, cunoscînd tentaţiile politicenilor din Europa, ca şi a celor din România, este ca acest proiect european să sufere în coerenţă şi ambiţie şi pînă la urmă să asistăm la accelerarea procesului de destructurare geopolitică”. La rîndul său, vicepreşedintele Senatului, Dan Voiculescu, a declarat că, în opinia sa, criza economică din România nu va dura mai mult de un an şi că ţara noastră poate depăşi această criză fără a contracta împrumuturi externe. Voiculescu a precizat că opinia sa are la bază faptul că “marea finanţă mondială îşi va fi rezolvat problemele date de determinarea sub presiune a unor fuziuni, astfel încheindu-se criza”: “Totul este controlat de o mare finanţă mondială care este compusă din cîteva sute de oameni, pe glob, care controlează marile schimbări din lumea modernă. Toată această criză este produsul unei gîndiri, iar cei care au gîndit-o o vor rezolva în momentul în care pentru ei vor fi rezolvate probleme precum comasarea sau determinarea sub presiune a unor fuziuni care să corespundă realităţilor naţionale şi internaţionale”. El a adăugat că problema noastră nu este criza, ci “anarhia” în care se regăseşte. Voiculescu a mai arătat că România, în opinia sa, nu are nevoie de împrumuturi externe întrucît deţine resursele necesare pentru a depăşi criza fără a accesa astfel de împrumuturi. El a precizat că în circa două săptămîni va încerca să prezinte un program cu măsurile pe care Guvernul Boc trebuie să le adopte, astfel încît România să depăşească criza fără a contracta împrumuturi externe. Voiculescu a spus că unul dintre punctele acestui program priveşte concesionarea Deltei Dunării pe o perioadă limitată de timp, în condiţii avantajoase pentru România, plata acestei concesionări urmînd a fi de 300.000.000 de euro în momentul semnării contractului.