România ar putea falimenta FMI

Cine are cea mai mică creştere economică din UE (am adăuga noi, din lume) în ciuda fondurilor pompate cu nemiluita de mult prea încrezătorii europeni? Răspuns: România! Cine are cea mai mare datorie din UE (şi, evident, din lume) la FMI (fond monetar internaţional care n-a ştiut în ce se bagă când a dat bani pe acest picior de plai - n.r.)? Răspuns: România! Şi (în ciuda acestui împrumut astronomic) cine are cea mai mare creştere a ratei şomajului şi cele mai mici salarii din UE (şi sigur, din lume)? Acelaşi răspuns: România! Cum este posibil ca într-o ţărişoară atât de mică să se petreacă paradoxuri atât de mari? Păi, sireaca ţărişoara noastră, o fi ea mică de stat, dar e mare la sfat! Cel mai bun exemplu este demnul său reprezentant, însuşi premierul României, Bocul-polobocul care, mic de stat, dar cât Everestul la sfat, distruge, încetul cu încetul, ce n-au reuşit cele două decenii de haos postrevoluţionar. Astfel, dacă nu v-am convins încă, iată câteva date, oferite de însuşi FMI care, disperat, a ajuns să se împumute cu un miliard de euro de la cehi. România a împrumutat de la FMI aproape 13 miliarde de euro şi mai vrea. Potrivit unei statistici, datoria României reprezintă 802% din totalul din contul de rezerve al FMI (pe locul II, la o imensă distanţă, se găseşte Ungaria, cu o datorie de 8,61 de miliarde de euro). Dacă FMI va da faliment, vom şti cu siguranţă de ce! România are cele mai mici salarii din UE (şi cu siguranţă din lume) - 153 de euro. După noi mai sunt doar bulgarii. În România, banii europeni sunt ca gropile din asfalt, pe măsură ce intră în ţară, datoriile acesteia devin din ce în ce mai mari. Într-un scenariu de scurtă durată, urmărind evoluţia de până acum a lucrurilor, credeţi că este posibil ca România să falimenteze UE? Răspuns: mai mult decât posibil, probabil!