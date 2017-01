România ar putea vinde titluri Samurai

România ar putea lansa, în 2010, prima sa emisiune de obligaţiuni pe 30 de ani şi, totodată, ar putea vinde titluri Samurai (denominate în yeni) în 2009 sau 2010, în funcţie de condiţiile de piaţă şi de nevoile financiare, a declarat directorul Trezoreriei, Ştefan Nanu. Guvernul României a aprobat strategia privind datoria publică pe termen mediu, al cărei obiectiv major este atragerea de fonduri în lei, spre deosebire de strategia anterioară care se baza mai mult pe împrumuturi. \"În cazul în care condiţiile de pe piaţă vor fi favorabile şi vom putea lansa o emisiune de obligaţiuni pe 15 ani în 2009, atunci devine plauzibilă şi varianta în care am putea lansa o emisiune pe 30 de ani în 2010\", a mai spus Nanu. Şeful Trezoreriei a precizat că emisiunea de bonduri în yeni ar putea fi folosită pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior în monedă japoneză. În 2008, Finanţele ar putea redeschide emisiunea de eurobonduri, cu limita de îndatorare de un miliard euro. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor au declarat că România ar putea redeschide, spre sfîrşitul acestui an, emisiunea de euroobligaţiuni de tip benchmark, scopul instituţiei fiind să atragă de pe piaţă fonduri de pînă la 1 miliard euro. Reamintim că în iunie 2008, România lansa prima emisiune de euroobligaţiuni din ultimii cinci ani, atrăgînd 750 milioane euro pe 10 ani. Valoarea aprobată de Executiv pentru această emisiune se încadra între 500 milioane euro şi 1 miliard euro. Randamentul anual plătit de România este de 6,69%, cu un cupon de 6,5% pe an.