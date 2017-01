România ar trebui să implementeze întîi standardele recomandate Moldovei

Guvernul Republicii Moldova a făcut apel la înţelegerea şi sprijinul partenerilor săi europeni şi internaţionali pentru a influenţa readucerea intereselor României în albia firească a relaţiilor de bună vecinătate. Apelul a fost lansat ca reacţie faţă de "gravitatea situaţiei create de acţiunile autorităţilor române". Guvernul califică drept inadmisibil "modul speculativ în care situaţia specifică a Republicii Moldova, creată după ultima extindere a UE, este utilizată de statul vecin - România". Executivul de la Chişinău a explicat că o dovadă în acest sens o constituie "declaraţiile recente ale conducerii României referitoare la cele 800.000 de cereri de acordare a cetăţeniei române, depuse de moldoveni şi aşa-numita obligaţie a României de a crea la Chişinău un Centru de Acordare a Vizelor pentru statele UE". Chişinăul acuză Bucureştiul de "comportament duplicitar" şi "atitudini false" în ceea ce priveşte "inventarea artificială a problemei cetăţeniei române pentru cetăţenii Republicii Moldova" şi a "pretenţiei României de a-şi asuma rolul creării, la Chişinău, a Centrului European Comun pentru Eliberarea Vizelor". Într-o emisiune TV difuzată la sfîrşitul săptămînii trecute, preşedintele moldovean, Vladimir Voronin, a afirmat că Republica Moldova nu are nevoie de avocat pentru integrarea europeană în persoana României şi solicită doar neamestec în treburile sale interne. "Se încearcă, în mod primitiv şi agresiv, impunerea în Republica Moldova a unor standarde româneşti, atît din exterior, cît şi din interior", a spus el, adăugînd că "România ar trebui întîi să implementeze acele standarde pe care le recomandă insistent Moldovei". În replică la acuzaţiile lansate din Moldova, preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, la Bruxelles, că România nu are de făcut ajustări în politica faţă de Moldova atît timp cît respectă standardele de democraţie, drepturile omului, istoria şi vecinii. Comisarul european pentru Multilingvism, Leonard Orban, a declarat, la rîndul său, că Executivul european nu are mijloace să interzică României acordarea cetăţeniei către persoane din Moldova, dar a apreciat că o asemenea decizie a Bucureştiului trebuie discutată cu toţi actorii europeni, deoarece cetăţenii moldoveni care ar primi cetăţenia română ar avea dreptul de a circula în toate statele membre UE şi de a lucra în aceste ţări.