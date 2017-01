România are 500.000 de consumatori de etnobotanice

Numărul consumatorilor de produse etnobotabnice a depăşit, în ţara noastră, pragul de 500.000. În acest context îngrijorător, Centrul Internaţional Antidrog îşi încetează activitatea în România, acuzând pasivitatea autorităţilor, care nu au luat măsuri în acest domeniu. Gigel Lazăr, preşedintele executiv al Centrului Internaţional Antidrog, organism multinaţional tutelat de organizaţia EURAD (Europe Against Drugs), a declarat că organizaţia pe care o conduce a luat o decizia de a-şi închide toate cele 42 de surcursale teritoriale. ”Am ajuns la concluzia că ne luptăm cu morile de vînt. Nu este posibil ca noi, un ONG, să sesizăm toate autorităţile posibile, guvern, primării, prefecturi, consilii locale şi nimeni să nu mişte un deget. Am depus, la începutul acestui an, documentaţii complete la nivelul tuturor autoritărilor privind măsurile care trebuie luate pentru prevenirea consumului de droguri, iar urmarea a fost că, în bugetul de stat, nu s-a mai alocat un leu pentru această activitate. Nimeni nu pare deranjat de amploarea pe care a luat-o fenomenul consumului de droguri, drept pentru care am decis să nu ne mai agităm inutil” a precizat Gigel Lazăr. Amintim că deputatul PSD Mugurel Surupăceanu a acuzat puterea, la începutul acestui an, de complicitate cu cei care comercializează drogurile etnobotanice, el fiind, recent, dat în judecată, din acest motiv, de către şeful statului, Traian Băsescu.