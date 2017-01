Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a fost onorată marți, 31 mai, de vizita Excelenței Sale ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, Hans Klemm. Misiunea sa diplomatică în România a început în septembrie 2015, oficialul aflându-se pentru prima dată în orașul de la malul mării. Ambasadorul a vorbit despre relațiile SUA - România și prioritățile mandatului său. ”Prioritățile SUA în România și prioritățile mandatului meu se axează pe 3 mari direcții: promovarea securității României și a SUA, promovarea democrației și a prosperității”, și-a început discursul Klemm. Acesta a explicat că siguranța celor două state se bazează pe parteneriatul strategic între SUA și România, iar cooperarea se extinde nu doar în România, ci și la depărtare, în teatrele de operațiuni din Afganistan sau Irak. Acesta a vorbit și despre siguranța și pericolele cibernetice la care sunt supuse cele două state, dar și la siguranța energetică. ”Misiunea noastră este să luptăm pentru reducerea dependenței energetice de un singur furnizor, și mă refer la dependența de Rusia. România are avantajul că poate dezvolta multiple surse de energie, iar Constanța are de asemenea o mulțime de posibilități în acest sens”, a explicat ambasadorul. Oficialul a vorbit și despre promovarea și consolidarea democrației în România și lupta împotriva corupției. ”Președintele României și primul-ministru m-au rugat să încurajez companiile americane să investească în România și voi face acest lucru, dar, de asemenea, voi încuraja firmele de aici să intre în concurență în cea mai competitivă țară din lume”, a subliniat Hans Klemm. El a subliniat că firmele din SUA văd potențialul României, pentru că este o țară mare, cu o bună poziționare, membră a UE și dispune de numeroase resurse. Americanii îi privesc pe românii cu care lucrează drept niște oameni talentați, pregătiți, a spus oficialul, însă au și dificultăți în a-i angaja pe aceștia, din cauza unor probleme de administrație și a unei lipse de transparență cu care se confruntă în România. ”Responsabilitatea mea este să maximizez oportunitățile de a studia și a lucra în SUA”, a subliniat Hans Klemm. În plus, oficialul a subliniat că, la sugestia conducerii UOC, va face demersuri pentru a crea legături între universitățile americane și cele din România, în sensul realizării unor schimburi educaționale și de cercetare. Întrebat despre posibilitatea construirii unui spital militar la Constanța, ținând cont că la Kogălniceanu se antrenează peste 1.000 de militari americani, el a spus că ia în calcul această posibilitate și că va purta discuții pentru a vedea dacă este necesar un asemenea spital și dacă se poate realiza acest lucru.