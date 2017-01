România are cea mai scăzută producţie de porumb de după ’89

În acest an, producţia de porumb va totaliza aprox. 3,6 milioane tone, potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii, reprezentînd cea mai redusă recoltă de după 1989. „Datele referitoare la nivelul producţiei sînt cele mai slabe din ultimii 18 ani. Seceta este principala cauză”, a afirmat un oficial al MInisterului Agriculturii. El a adăugat că 38% din suprafaţa cultivată cu porumb a fost recoltată. Datele arată că producţia medie a fost de 1,37 tone la hectar, după ce producătorii au recoltat 811.000 de hectare din totalul de 2,1 milioane hectare cultivate. România a obţinut anul trecut aprox. nouă milioane de tone de porumb. În era post-comunistă, producţia anuală de porumb a fost cuprinsă între 8 milioane de tone şi 15 milioane de tone. Deşi estimările Ministerului Agriculturii sînt optimiste, agricultorii afirmă ca producţia din acest an ar putea fi chiar sub 3,6 milioane tone. De asemenea, Departamentul American pentru Agricultură informa la finele lunii august, într-un raport, că recolta de porumb din România ar putea fi în acest an de trei milioane de tone, importurile pentru compensarea ofertei slabe de pe piaţa internă totalizînd deja sute de mii de tone. „Producţia de porumb este estimată să atingă un minim istoric de trei milioane de tone, astfel că importurile din Brazilia sînt în creştere, totalizînd deja 250.000 de tone. Porumbul din Brazilia este disponibil la un preţ de circa 315 dolari pe tonă, de trei ori peste costul de anul trecut. În mod normal, necesarul de porumb ar fi fost importat din statele învecinate, dar, în acest an, surplusul exportabil din regiune este scăzut”, se arată într-o informare a Departamentului American pentru Agricultură. Producţia de grîu este şi ea problematică, căci a fost de aprox. trei milioane de tone, faţă de 5,2 milioane tone recoltate anul trecut. Nici la floarea soarelui, România nu stă foarte bine. Astfel, estimările privind productia de floarea-soarelui din acest an sînt de aprox. 520.000 tone, adică o treime faţă de nivelul din 2006, de 1,6 milioane tone! Temperaturile foarte ridicate din acest an au afectat sute de mii de hectare de cereale, ceea ce a redus drastic producţia şi a dus la o majorare consistentă a preţurilor la alimente.