Un studiu realizat în decembrie de institutul german ZEW, citat de The Money Channel, relevă faptul că, în momentul de faţă, România are cea mai slabă economie din regiune, însă 57% dintre analiştii chestionaţi consideră că starea economiei româneşti se va îmbunătăţi în următoarele şase luni. 57% dintre specialişti spun că perspectivele economiei româneşti sunt pozitive, in timp ce numai 17% s-au arătat pesimişti în această privinţă. Pe de altă parte, aproape un sfert dintre experţii chestionaţi de ZEW nu anticipează vreo schimbare în primul semestru din 2011.

În ceea ce priveşte moneda naţională, părerile sunt împărţite: 42% consideră că leul se va aprecia în faţa euro în următoarele şase luni, în timp ce 37% anticipează un curs stabil. Doar unul din cinci economişti crede că leul se va deprecia în acest interval.

Părerile sunt împărţite şi în privinţa inflaţie. O treime dintre analişti consideră că preţurile vor creşte în prima jumătate a anului viitor şi tot atâţia se aşteaptă ca inflaţia să scadă.