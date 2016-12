România are gaze pentru iarnă

E.ON Gaz România a finalizat programul de înmagazinare a gazelor naturale destinate consumului în perioada de iarnă, în urma unor investiţii de aproximativ 460 milioane de lei (107,4 milioane de euro), a anunţat, ieri, compania. E.ON a înmagazinat în depozitele subterane o cantitate de 625 milioane de metri cubi de gaze naturale, pentru acoperirea consumului, care creşte în sezonul rece, din cauza temperaturilor scăzute. \"Aceste cantităţi vor fi extrase din depozite pentru a acoperi vîrful de consum în perioada de iarnă, asigurarea securităţii şi continuităţii furnizării gazelor naturale pentru consumatorii săi, de-a lungul întregului an, fiind o prioritate pentru E. ON Gaz România\", arată compania. Gazele înmagazinate provin atît din producţia internă, asigurată de Romngaz Mediaş şi Petrom (SNP), cît şi din import. Potrivit Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei consumul de gaze va scădea în acest an cu 19%, la 12,5 miliarde de metri cubi, faţă de 15,5 miliarde de metri cubi în 2008.