România are hărţi de hazard la inundaţii pentru bazinele hidrografice

09:23:11 / 19 Decembrie 2013

Cui ii mai pasa de limba romana?

Hasard in engleza inseamna pericol in timp ce in romana hazard inseamna mai ales intamplator. Ar fi fost mai romaneste sa-i spuna Harta cu pericol de inundatii dar cui ii mai pasa acum de exprimarea corecta in limba romana!